Decretado estado de emergência em três cidades

>>Prédio da prefeitura de Salvador é interditado devido a chuva

Ao constatar os estragos causados pelas chuvas, depois de sobrevoar num helicópetro a capital e municípios da Região Metroplitana, o governador Jaques Wagner (PT) decretou, na noite desta terça, 05, estado de emergência em Salvador, Lauro de Freitas e Simões Filho.

O governador vai colocar a estrutura do Estado à disposição dos municípios atingidos, mas deixou claro que recursos financeiros dependem de posição do governo federal. “Hoje (terça) pela tarde conversei com o presidente Lula (enquanto vistoriava as enchentes no Maranhão, Piauí e Ceará) sobre a situação da Bahia”.

O socorro a Salvador aconteceu 14 dias após o prefeito João Henrique Carneiro (PMDB) ter decretado emergência na cidade, criando clima tenso entre o PMDB e o PT, que se acusavam mutuamente de uso político da situação.

Mas a Defesa Civil do Estado, que cobrava informações precisas da prefeitura para liberar ajuda, alega que, somente no final da tarde desta terça, é que o município enviou a documentação solicitada. O ministro da Integração Nacional, Geddel Vieira Lima, chega nesta quarta à tarde a Salvador para sobrevoar a cidade ao lado do prefeito.

Ritual – O governador disse que não houve má vontade por parte do governo em atender o pleito do prefeito e refutou declarações de João Henrique de que a Defesa Civil do Estado se deixou levar pela burocracia e que “faltou atitude para tomada de decisão”.

Para Wagner, há um ritual que deve ser cumprido. “Não há nenhum óbice. Na minha opinião não houve nenhuma demora do governo. A prefeitura fez uma primeira listagem, eu estava até fora do país. Quando eu voltei cobrei isso (do prefeito) e não havia uma localização dos equipamentos urbanos que estavam com problema”, revelou o governador, deixando claro que se houve atraso não pode ser atribuído ao governo do Estado.



As principais providências decorrentes da decretação do estado emergência foram anunciadas pelo governador aos prefeitos João Henrique, Moema Gramacho (PT), de Lauro de Freitas, e Eduardo Alencar (PSDB), de Simões Filho, que foram convocados para uma reunião emergencial, ontem à noite, na governadoria.



Wagner disse que vai colocar à disposição dos municípios equipamentos do Derba (Departamento de Infraestutura de Transporte da Bahia), e que a Cordec (Coordenadoria da Defesa Civil) vai liberar lonas e outros equipamentos estocados. Como muitas ações dependem de desobstrução de canais, o governador solicitou à Embasa (Empresa Baiana de Águas e Saneamento) a prioridade no atendimento dos municípios em emergência.



Outra providência determinada pelo governador, é a atuação conjunta das Defesas Civis do Estado e dos três municípios, que terão a primeira reunião nesta quarta-feira, 6, às 9 horas, na sede da Cordec, no Centro Administrativo.



Recursos – Apesar do aporte financeiro solicitado pelos prefeitos, o governador Jaques Wagner, que lamentou a morte de cinco pessoas em Salvador, não fez promessas. “Estou esperando a posição do governo federal, que tem um orçamento mais largo que o meu para isso, se necessário alguma complementação do Estado nós vamos buscar para liberar alguma coisa”.

Wagner lembrou que a situação financeira do estado não é das melhores. “Todos sabem do aperto total do estado, por conta da redução dos impostos e portanto do FPE (Fundo de Participação dos Estados) e do ICMS da ordem de R$ 300 milhões. Mas é claro que numa hora de emergência a gente tira de onde não tem para fazer frente”, disse Wagner, informando que o secretário da Fazenda vai analisar. “Se o governo federal puder aportar, evidentemente ele tem mais musculatura e vamos ver se o que ele enviar é suficiente”, concluiu.

