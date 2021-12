Decisão sobre futuro do PDT deverá sair nesta terça-feira

A indefinição sobre de que lado ficará o PDT - governo do estado ou prefeitura de Salvador - deve ter fim nesta terça-feira, 20. É esperado que o presidente nacional da legenda, Carlos Lupi, converse com o governador Rui Costa (PT) por telefone e, após, repasse a decisão ao partido, que se reunirá à noite.

Se do lado do PDT a expectativa é de uma saída negociada, no governo o clima não é de reabrir o diálogo para discutir acordos. "Vou apresentar nossas condições. (O futuro da aliança) depende dessa conversa com ele (Rui)", disse Lupi.

O secretário estadual de Relações Institucionais, Josias Gomes, todavia, indica que não haverá boa vontade do governador com propostas alternativas à exclusividade na aliança. "Eles ficaram de apresentar uma nota pública e até agora nada. Só aguardamos isso, a posição do PDT. O que tinhamos para dizer já dizemos", disse.

Desde o dia 5, Rui cobra do aliado uma "aliança exclusiva". O governador não aceita que um aliado que participe de seu governo também dê sustentação ao prefeito ACM Neto (DEM), seu virtual adversário em 2018.

No centro da disputa está o deputado federal Félix Júnior - presidente do PDT baiano -, que indicou a prima Fernanda Mendonça para a Secretaria Estadual da Agricultura e, indicou a irmã, Andrea Mendonça, para compor a equipe do prefeito ACM Neto, na Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Emprego.

Dentro do PDT, a bancada de cinco deputados estaduais se uniu em favor do governador. Para resolver o problema, o presidente nacional do PDT veio à Bahia na terça passada, mas não conseguiu conversar com o governador, que estava doente e não o recebeu.

Um membro da executiva do PDT, em conversa reservada, revelou que a disposição de Lupi é de tentar manter a aliança com Neto, a quem ele já convidou para entrar na legenda e nutre boa relação política.

Caso isso aconteça, Fernanda Mendonça deve perder o cargo. O secretário Nestor Duarte (Administração Penitenciária) é considerado indicação dos deputados e permaneceria. Os parlamentares, todavia, já discutem mudar de partido.

adblock ativo