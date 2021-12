"Decisão do STF é pra ser cumprida", diz Renan Calheiros

Depois de se negar a atender uma liminar do Supremo Tribunal Federal (STF), o presidente do Senado Renan Calheiros (PMDB) disse nesta quinta-feira, 8, que decisão da Suprema Corte "é para ser cumprida".

"Decisão do STF fala por si só. Não dá pra comentar judicial. Decisão judicial do Supremo Tribunal Federal é para se cumprir", afirmou dois dias após se negar a receber o oficial de justiça que iria notificá-lo da decisão do ministro Marco Aurélio Mello de afastá-lo do comando do Senado.

Inicialmente, o peemedebista se recusou a receber o oficial em sua casa. No dia seguinte foi procurado no Congresso, mas voltou a não receber o profissional, que recebeu um comunicado da Mesa Diretora do Senado explicando que Renan não cumpriria a ordem do ministro até manifestação do plenário sobre o assunto.

Após negociação, os ministros decidiram manter o peemedebista no cargo, desde que ele não fizesse parte da linha sucessória da Presidência da República.

