Decisão do prefeito gera protestos

Representantes dos movimentos civis "Desocupa Salvador", como UNE e APLB, "A cidade é nossa", como Crea e Instituto de Arquitetos do Brasil, e "Vozes de Salvador" foram até a Câmara e ao Ministério Público-BA tentando impedir a votação do pacote de projetos de lei enviados pelo prefeito João Henrique. Na Câmara, manifestaram e elaboraram um documento em repúdio aos projetos, que não passaram por consulta técnica e popular.

Nesta quarta-feira, 14, nota pública será entregue aos prefeitos João Henrique e ACM Neto, ao presidente da Câmara de vereadores Pedro Godinho, e ao procurador-chefe do Ministério Público, Wellington Lima. "A nota pública é contra a reincidência do prefeito em enviar projetos que alteram toda a legislação de infraestrutura sem discutir com a sociedade", diz o representante do fórum "A cidade é nossa", Carl Von Hauschild.

Ordep Serra do "Vozes de Salvador" acusa João Henrique de abuso de autoridade. "O prefeito quer passar por cima de tudo. Ele tem que entender que existem leis que precisam ser respeitadas". Para os representantes da sociedade civil, é fundamental o posicionamento do prefeito eleito ACM Neto. "Será um teste do novo prefeito, para ver se ele compactua ou não com João Henrique. Ele pode mobilizar sua bancada na Câmara para obstruir a votação", sinaliza Serra.

Apelo - A promotora estadual Cristina Seixas disse que recebeu os projetos com surpresa e ainda está analisando o seu conteúdo. Ela assegura que o Ministério Público tomará as medidas cabíveis para garantir a legalidade. "Esses projetos descumprem todas as normas estabelecidas para a revisão de planos diretores". A promotora apelou à responsabilidade dos vereadores, pedindo que não votem esses projetos, para não prejudicar a cidade. Apesar do manifesto, avisou que não serão emitidas recomendações à Câmara e garantiu acionar por improbidade cada vereador que aprovar norma irregular. "Eles já tiveram diversas recomendações do MP sobre esse assunto. Da primeira vez, em 2008, no PDDU da Copa, nós orientamos e eles votaram o projeto com irregularidades", disse.

