Decisão do PDT de ficar com Neto sem desgrudar de Rui causa atritos

No cargo de governador da Bahia há apenas seis dias, o petista Rui Costa enfrenta o primeiro tensionamento com partido da sua base. O governador está incomodado com a decisão do PDT, que ocupa duas secretarias em seu governo, de participar, também, da administração do adversário político e prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM) – virtual candidato à reeleição em 2016 e provável adversário de Costa na disputa pelo governo em 2018.

Em declaração à A TARDE, o governador deixou claro sua posição: “(não tem como) Pessoas de nossa base frontalmente, na principal cidade do estado, estar apoiando adversários nossos, que tiveram recentemente uma crise grande conosco”, disse Costa, referindo-se à última campanha eleitoral, quando ele e o prefeito trocaram acusações.

Na semana passada, a ex-vereadora Andrea Mendonça (PDT), que até dezembro era titular da secretaria estadual de Ciência e Tecnologia, foi confirmada para a secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Emprego da prefeitura. No novo governo estadual, ó PDT comanda as secretarias da Agricultura e de Administração Penitenciária e Ressocialização. Já no governo Dilma, o PDT continua à frente do Ministério do Trabalho.

O governador informou ao A TARDE que vai agendar, ainda esta semana, uma reunião com o presidente estadual do PDT, deputado federal Félix Mendonça Jr. – que é irmão de Andrea Mendonça –, para tratar da questão. Ele não quis antecipar se iria condicionar a presença do PDT no governo à saída do partido da base de Neto.

“Prefiro discutir os detalhes com o presidente do PDT e, só depois, eu me posicionarei publicamente”, respondeu Costa.

O secretário de Relações Institucionais, Josias Gomes, ressaltou a importância do PDT na aliança estadual e frisou que o governo espera do partido uma relação “privilegiada e de reciprocidade”.

“Já colocamos ao presidente do PDT que nós gostaríamos muito de ter o partido junto conosco, e frisamos que, caso algum membro do PDT vá para o governo municipal, que essa ida não represente o partido”, condicionou o secretário.

Gomes disse que essa é uma questão que o PDT deve discutir internamente, mas deu a entender que o atual governo, em relação à atuação dos aliados na esfera municipal, não será tão flexível quanto foi o ex-governador Jaques Wagner.

Gomes sustenta que Wagner concluiu uma fase de transição política que foi bem sucedida, ao conseguir construir um amplo arco de aliança. Mas, diz ele, um novo ciclo está se iniciando com Rui Costa.

“Cabe discutir, sim, as alianças, com maior clareza, do que hoje está ocorrendo. Isso é um processo que se impõe e que é necessário, para dar mais nitidez ao eleitor e à sociedade em geral (sobre que lado cada um está)”, afirma o secretário.

