Debates acalorados em sessão do Congresso adiam trabalhos

A jornada de mais de 11 horas da sessão do Congresso Nacional, que analisava vetos do presidente da República Michel Temer, resultou nos cancelamentos das sessões do Senado Federal e da Câmara dos Deputados na terça-feira, 29.

Os deputados analisariam na terça os três destaques restantes da Medida Provisória 777, que muda os juros de empréstimos concedidos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) por meio da criação da Taxa de Longo Prazo (TLP). Os parlamentares já avaliaram texto principal da MP e declinaram dois destaques

O prolongamento da sessão do Congresso, que foi marcado por vários bate-bocas e diversas obstruções da oposição, fez com que o presidente interino da Câmara dos Deputados, André Fufuca (PP-MA), remarcasse a sessão da Casa para esta quarta, 30, às 9h, para apreciar os destaques que faltam na MP 777.

Na mesma sessão, também estará pautada a reforma política (PEC 77/03), que conta com temáticas polêmicas como a criação de um fundo público para financiamento de campanhas políticas e muda o sistema eleitoral para o distritão em 2018 e o distrital misto em 2022. A matéria está sendo votada de forma fatiada, ou seja, item por item.

Apesar da longa sessão, os congressistas não conseguiram dar fim aos trabalhos nos vetos presidenciais. Em virtude da falta de quórum, quando analisava o nono veto, o presidente do Congresso Nacional, Eunício Oliveira, resolveu encerrar as atividades. Ele, contudo, convocou para esta quarta, às 13h, nova reunião de senadores e deputados para apreciar os vetos não votados.

Ainda nesta quarta, o plenário do Congresso analisará as novas projeções da nova meta fiscal para 2017 e 2018, aprovada na noite de terça na Comissão Mista de Orçamento (CMO).

