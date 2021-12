Debate sobre a Louos é adiado a pedido de vereadores

O debate da Lei de Ordenamento do Uso e Ocupação do Solo (Louos), que começou na manhã desta segunda-feira, 1º, no Plenário Cosme de Farias, na Câmara Municipal de Salvador, foi suspenso após dois vereadores oposicionistas, Aladilce Souza (PCdoB) e Sílvio Humberto (PSB), apresentarem pedido de vista. Dessa forma, a discussão deverá ser retomada na próxima quinta-feira, 4, às 9h, no mesmo local.

A apreciação do Relatório Final da Louos, feita pelas comissões de Constituição, Justiça e Redação Final; Finanças, Orçamento e Fiscalização e pela de Planejamento Urbano e Meio Ambiente da Câmara, se deu momentos antes da primeira sessão que marca a abertura dos trabalhos, que acontecerá na tarde desta segunda.

O pedido de vista, de acordo com a vereadora Aladilce, líder da oposição, é uma forma de tentar adiar a discussão para depois das eleições municipais. Segundo ela, é fundamental que o texto da Louos seja debatido pelos candidatos à prefeitura.

"Estamos fazendo essa votação em pleno recesso, já que a abertura dos trabalhos só vai acontecer à tarde. Não entendo a pressa do prefeito em aprovar isso em franco período eleitoral. A nossa proposta é deixar passar a eleição. O debate que vai ser travado entre os candidatos à prefeitura de Salvador poderia até enriquecer essa legislação. Parece que tem uma pressa de algum acordo e esse acordo só pode ser algum procedimento do setor imobiliário para que a legislação fique estabelecida antes mesmo das eleições", afirmou.

Vice-líder do governo na Câmara de Salvador, o vereador Cláudio Tinoco (DEM) criticou o pedido de vista dos vereadores. "É um equívoco da oposição questionar o rito da tramitação. Enquanto os vereadores do governo trabalharam para adequar o projeto, das 78 emendas apresentadas pelo relator, pelo menos 38 emendas foram oriundas dos vereadores, mas poucas da oposição. Eu não entendo porque protelar esse projeto", afirmou Tinoco.

