"Debate é vacina contra a violência", diz ativista

O debate sobre o golpe militar de 64 com a perspectiva de mudanças na sociedade atual foi uma das propostas da audiência pública realizada, ontem, no Centro Cultural da Câmara de Salvador.



O evento marca os 50 anos do golpe civil-militar no Brasil e os 45 anos sem o ativista político baiano Carlos Marighella, um dos organizadores da resistência ao regime militar instalado no dia 1º de abril de 1964 e que durou 21 anos no país.



Resgate histórico



Autor da proposta da audiência o vereador Hilton Coelho (PSol), destacou os objetivos. "Queremos saber o que vem sendo produzido pelas comissões da verdade, para que possamos fazer justiça com a nossa história, e resgatar a presença de Marighella para inspirar ações que transformem o nosso país", disse.



O advogado Carlos Augusto Marighella, um dos palestrantes convidados, falou da sua vivência - ainda criança - com o processo de perseguição a seu pai, que foi considerado "o inimigo público número um da ditadura". Ele destacou a importância das discussões sobre ações e consequências da ditadura.



"O debate dessas questões vai conscientizar a juventude sobre os malefícios que a ditadura causou ao Brasil e à Bahia", observou.



"É uma forma de vacinar a sociedade contra toda forma de intolerância e violência e todas as formas de supressão da liberdade", disse Marighella, cujo pai foi morto em uma emboscada em novembro de 1969.



Amarildo



O ex-preso politico José Carlos Zanetti, da Comissão Estadual da Verdade ressaltou a atualidade do tema abordado nos debates que marcam os 50 anos do golpe no Brasil.



"Há uma forte ligação entre o passado e hoje. Não é uma discussão só nostálgica", assinalou. "Isso fica claro quando vemos situações como as dos 'amarildos' da vida", ressaltou Zanetti, fazendo referência ao ajudante de pedreiro Amarildo de Souza, que ficou conhecido nacionalmente por conta de seu desaparecimento, em 2013, após ter sido detido por policiais militares na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro.



Zanetti participou da mesa de discussões ao lado do historiador Antônio Maurício Brito, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), e do jornalista Emiliano José.



O jornalista, que pertenceu à Ação Popular, organização revolucionária que enfrentou o regime militar, ressaltou as "marcas profundas" deixadas pela ditadura.



"A ditadura não passou. Ele está evidente em aspectos que podem ser observados na Justiça, que considera anistiados os torturadores, embora a tortura seja um crime imprescritível, na militarização da polícia militar, que vai à rua pronta para matar, violenta e tortura jovens negros, copiando um modelo de polícia criado pela ditadura, ou no autoritarismo da sociedade, que acha normal espancar e amarrar uma pessoas a um poste para puni-la", exemplificou Emiliano.

