De saída do PSL, deputados baianos se juntam a colegas nordestinos

Os deputados estaduais que integram o PSL na Bahia, Capitão Alden, Pastor Tom e Talita Oliveira, decidiram deixar o partido e seguirão o presidente da República, Jair Bolsonaro, que anunciou a saída da legenda.

Nesta quinta-feira, 14, os três parlamentares tiveram uma reunião com colegas legisladores do Nordeste e divulgaram uma carta informando a constituição da Aliança Nordestina em apoio ao presidente, que sinalizou a criação de um novo partido que deverá se chamar Aliança pelo Brasil.

Com o movimento dos três deputados baianos, o PSL fica sem representante na Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA). Talita e Alden foram eleitos pelo partido, enquanto Pastor Tom, eleito no Patriota, se juntou à sigla no início do ano.

A presidente do PSL na Bahia, deputada federal Dayane Pimentel, não vai seguir o presidente Bolsonaro. Em resposta a um seguidor na rede social Instagram, a parlamentar informou que permanecerá no PSL. Na bancada federal na Câmara dos Deputados, dos 53 legisladores, a tendência que 27 fiquem na agremiação liderada pelo pernambucano Luciano Bivar.

Confira abaixo a nota divulgada pelo grupo de deputados estaduais do PSL no Nordeste:

Aliança Nordestina dos Deputados Estaduais do PSL em apoio ao presidente

Esta carta expressa todo reconhecimento pelo esforço, atenção e investimentos realizados por Vossa Excelência em prol do Nordeste brasileiro que, mesmo sem ter ofertado grande quantidade de votos, têm sido diretamente beneficiado com os inúmeros investimentos realizados por intermédio do Governo Federal.

Nós, deputados estaduais do PSL no Nordeste agradecemos todo empenho, preocupação e respeito ao povo nordestino. Muitas coisas foram feitas e outras tantas serão, para o bem de toda gente e de nosso Brasil. Por isso, não somente em período eleitoral, mas principalmente agora dizemos sim, somos soldados leais de Vossa Excelência e servos do nosso povo, para o bem da região Nordeste, dos nossos Estados, enfim do nosso Brasil.

Por fim, declaramos nosso total apoio e agradecimento a Vossa Excelência, nos colocando à inteira disposição pela luta incondicional em prol do Brasil, fortalecendo cada vez mais nossa aliança. Brasil acima de tudo e Deus acima de Todos!

adblock ativo