De olho em 2016, Neto nomeia fiel aliado como secretário

Com um olho já no caminho rumo à tentativa de reeleição, em 2016, o prefeito de Salvador, ACM Neto, empossou na terça-feira, 3, o seu fiel aliado Bruno Reis (PMDB), deputado estadual licenciado, como novo secretário de Promoção Social, Esporte e Combate à Pobreza (Semps).

Com o discurso de que "são os pobres que mais precisam dos políticos", Reis será responsável em gerir duas iniciativas de cunho social da prefeitura: o Primeiro Passo e um programa de melhoria habitacional, ainda não batizado.

"Já estava acertado que o Primeiro Passo seria gerido pela Secretaria de Promoção Social, na relação com as famílias, assim como o Ministério do Desenvolvimento Social faz com o Bolsa Família", afirmou Neto, ao explicar o motivo de deixar o Primeiro Passo, concebido pela Secretaria de Educação, aos cuidados de Reis.

Dentro do programa, pais beneficiados pelo Bolsa Família cujos filhos entre 0 e 5 anos não tenham vagas em creches e pré-escolas receberão R$ 50 mensais. Segundo o prefeito, os pagamentos começam a ser feitos este mês.

Também com sua "gestão social" feita pela Semps, o programa habitacional, que deverá atender a cerca de 100 mil imóveis na capital baiana, terá suas obras executadas pela Secretaria de Infraestrutura.

Arsal e Limpurb

O ex-titular da Semps, Henrique Trindade, também tomou posse na terça como novo presidente da Agência Reguladora e Fiscalizadora dos Serviços Públicos de Salvador (Arsal).

Já o vereador licenciado Tiago Correia (PTN) assumiu a presidência da Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb), com a "premissa de devolver a Salvador o posto de capital mais limpa do país". As indicações de Reis e Correia também devem marcar uma reaproximação dos vereadores do PTN da base de Neto na Câmara. Na terça, três dos cinco vereadores do partido foram à solenidade de posse.

Sangue no olho

Citado nos bastidores como um dos postulantes a candidato a vice-prefeito na chapa de Neto no próximo ano, Reis discursou como se estivesse em um comício eleitoral. Prometeu trabalhar com a "faca nos dentes e sangue no olho", em nome dos 15 anos de "dedicação, amizade, lealdade e fidelidade" a Neto. "Meu trabalho será de continuidade, mas não de continuísmo", declarou.

O prefeito, porém, evitou falar sobre a eleição de 2016. "Não vou entrar em especulação. Eu nem sei se sou candidato. Imagine o vice...", desconversou.

Ao falar sobre as nomeações, Neto disse que buscou conciliar "todos os aspectos". "Já os conheço há muito tempo. O mais importante é a qualificação. Quando a gente pode conciliar isso com a visão política, temos a equação perfeita", afirmou.

