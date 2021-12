Davi Alcolumbre planeja ação no STF para tentar reeleição no Senado

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), articula apresentar ação no Supremo Tribunal Federal (STF), para tentar renovar mandato por mais dois anos. Por ser proibido pela Constituição, outro partido apresentará a tese, de acordo com a colunista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo.

O partido vai usar como argumento o exemplo do ex-senador Antonio Carlos Magalhães que, em 1999, foi reeleito ao cargo. Alcolumbre termina o mandato no meio deste ano, sendo assim, os autores irão questionar se não poderia haver uma paridade, tendo como modelo o de ACM.

