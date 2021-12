Datafolha: no 2º turno, Dilma tem 47% e Marina, 43%

Pesquisa Datafolha divulgada há pouco pela Folha de S. Paulo mostra que a presidente Dilma Rousseff (PT) reverteu a vantagem de 2 pontos para Marina Silva (PSB) no segundo turno e abriu quatro pontos de vantagem, no limite da margem do empate técnico. Dilma aparece com 47% das intenções contra 43% de Marina. No levantamento anterior, da semana passada, Marina tinha 46% contra 44% de Dilma. No fim de agosto, a pessebista chegou a abrir quatro pontos de vantagem sobre a petista.

A pesquisa Datafolha ouviu 11.474 eleitores em 402 municípios do Brasil. A margem de erro máxima é de dois pontos porcentuais e o nível de confiança, de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (PSE) sob o protocolo BR-00782/2014

