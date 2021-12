Datafolha: manifestantes pró e contra Dilma rejeitam Temer

O pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff (PT) foi aprovado neste domingo, 17, na Câmara e segue agora para o Senado, mas o vice-presidente Michel Temer, que deve assumir no caso do impedimento da petista, é rejeitado por movimentos favoráveis e contrários a Dilma, de acordo com a pesquisa Datafolha. O instituto ouviu participantes das manifestações neste domingo, em São Paulo.

Na avenida Paulista, onde estavam concentrados o grupo contra Dilma, 54% dos ouvidos disseram que são a favor do impeachment de Temer. Entre eles, 68% acham que a gestão do peemedebista seria regular ou ruim/péssima.

Já na ala pró-Dima, 79% defendem que Temer seja afastado e 88% acham que o governo dele seria ruim ou péssimo.

Além de reprovar Temer, os manifestantes pró e contra Dilma também são favoráveis ao afastamento do presidente da Câmara Eduardo Cunha, que assumiria como vice-presidente em caso de impeachment de Dilma. No grupo pró-Dilma, 94% querem a saída do deputado federal. Já na ala contra Dilma, 87% desejam o afastamento do parlamentar, que é réu no Supremo Tribunal Federal (STF).

O Datafolha ouviu 1.147 pessoas em Anhangabaú e 2.078 na avenida Paulista, entre 15h e 22h. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou menos.

adblock ativo