Datafolha: Lula lidera intenções de voto; Bolsonaro e Marina empatam em 2º

O ex-presidente Lula (PT) mantém a liderança em nova pesquisa de intenções de voto divulgada pelo Datafolha e publicada pelo jornal "Folha de S. Paulo" nesta segunda-feira, 26. Segundo o levantamento para a Presidência da República em 2018, o petista aparece com 29% a 30%.

Em segundo lugar, aparecem dois candidatos: Marina Silva (Rede) e Jair Bolsonaro (PSC) empatados tecnicamente – dentro da margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos –, com 15% e 16%, respectivamente.

Um dado que chamou atenção é a tendência de crescimento para o deputado federal Bolsonaro, que passou de 8%, em dezembro do ano passado, para 14% em abril e agora registra 16%, sempre no cenário em que o candidato do PSDB é Geraldo Alckmin, governador de São Paulo.

Segundo turno

Em um eventual segundo turno, o ex-presidente ganharia de Bolsonaro e de Alckmin ou João Doria (PSDB), prefeito de São Paulo. Se disputasse com Marina, Lula acabaria empatado.

A pesquisa também simulou um segundo turno de Lula disputando com o juiz Sergio Moro (sem partido). Neste cenário, o petista também ficaria empatado, na margem de erro, com o juiz responsável pela operação Lava Jato na primeira instância da Justiça.

O ex-presidente – que é acusado na Lava Jato de corrupção e organização criminosa e tem processo julgado por Moro – vence em todos os cenários de primeiro turno simulados. Lula nega o envolvimento nos crimes imputados a ele.

A pesquisa foi realizada entre os dias 21 e 23 deste mês e ouviu 2.771 pessoas em 194 cidades brasileiras.

Temer

O presidente Michel Temer não deve o nome incluído na pesquisa realizada em junho para intenções de votos. No último sábado, 24, a Datafolha divulgou um levando que aponta que o peemedebista teve só 7% de aprovação do governo. O índice é o pior em 28 anos.

adblock ativo