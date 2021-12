Datafolha: João Henrique é pior prefeito e Wagner é bem avaliado como governador

O prefeito de Salvador João Henrique (PMDB) ficou em último lugar em um ranking de avaliação dos prefeitos de sete capitais brasileiras, divulgado pelo instituto de pesquisas Datafolha, nesta terça-feira, 27. Na mesma pesquisa, Jaques Wagner (PT) foi o segundo mais bem avaliado entre os governadores.





Governador Jaques Wagner durante discurso para militantes da sua campanha

João Henrique, que ocupa o cargo de prefeito da capital baiana há cinco anos e sete meses, teve aprovação de apenas 20% dos soteropolitanos. Outros 39% dos entrevistados avaliaram seu governo como regular. Já para 39%, a gestão do prefeito foi considerada ruim ou péssima. Em índice de popularidade que vai de zero (reprovação total) a 200 (aprovação absoluta), o prefeito de Salvador ficou com 81 pontos

Já o governador Jaques Wagner, que completou três anos e sete meses no comando do Estado, é o segundo mais bem avaliado entre oito governadores do País, com a aprovação de 43% da população baiana. Contra o seu governo estão 11% dos entrevistados, e 5% não souberam opinar, o que resultou em um índice de popularidade de 134 pontos.

A pesquisa foi realizada pelo Datafolha entre os dias 20 e 23 de julho.

Ranking - O governador mais bem avaliado na pesquisa foi Eduardo Campos (PSB), de Pernambuco, que foi aprovado por 62% da população. Atrás do governador baiano, vieram os governadores do Paraná, Orlando Pessuti (PMDB), com 36% de aprovação; o carioca Sérgio Cabral (PMDB), com 41% de aprovação, mas com índice de reprovação maior que o anterior; o governador de Minas Gerais, Antônio Anastasia (PSDB), com 32% de aprovação; o governador paulista Alberto Goldman (PSDB), com 21% de aprovação. Os dois piores governadores da lista são Yeda Crusius (PSDB), do Rio Grande do Sul, e Rogério Rosso, do Distrito Federal.

Para chegar à avaliação dos governantes, o Instituto utiliza um índice que varia de 0 (reprovação total) a 200 (aprovação absoluta), e é calculado subtraindo-se as taxas da avaliação negativa (ruim e péssimo) das avaliações positivas (ótimo e bom). Ao resultado soma-se 100 (evitando a ocorrência de números negativos), e chega-se ao índice de popularidade.

Entre os prefeitos, Luciano Ducci (PSB), de Curitiba, lidera a lista com aprovação de 50% e reprovação de 5% da população local. O curitibano é seguido por Márcio Lacerda (PSB), de Belo Horizonte, com aprovação de 51% e reprovação de 12%; o carioca Eduardo Paes (PMDB), com aprovação de 35% e reprovação de 21%; o prefeito de São Paulo Gilberto Kassab (DEM), com aprovação de 42%, mas reprovação de 26%; o prefeito de Porto Alegre, José Fortunatti (PDT), com aprovação de apenas 26%; e, à frente de João Henrique, o prefeito de Recife, João da Costa (PT), com aprovação de 30% e reprovação de 31%.

Como principal critério para o ranking, o Datafolha utiliza a nota média atribuída aos prefeitos, em uma escala que vai de zero a dez; caso ocorra empate, um índice de popularidade construído pelo instituto é utilizado como critério de desempate.

