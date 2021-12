Datafolha: Dilma tem 36%, Marina (33%) e Aécio (15%)

A presidente Dilma Rousseff (PT), candidata à reeleição, oscilou de 35% para 36%, de acordo com pesquisa do Instituto Datafolha divulgada na noite desta quarta-feira, 10, pela Rede Globo. Segundo o levantamento, Marina Silva (PSB) oscilou de 34% para 33% e Aécio Neves (PSDB), de 14% para 15%, na comparação com a pesquisa anterior, divulgada no último dia 3.

Os candidatos Pastor Everaldo (PSC), Luciana Genro (PSOL) e Eduardo Jorge (PV) aparecem com 1% cada. Não atingiram 1% das intenções de voto os candidatos José Maria (PSTU), Rui Costa Pimenta (PCO), Eymael (PSDC), Levy Fidelix (PRTB) e Mauro Iasi (PCB). Votos em branco e nulos somaram 6% e indecisos, 7%.

A pesquisa Datafolha foi contratada pela Rede Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo. Foram ouvidos 10.568 eleitores em 373 municípios entre 8 e 9 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95% - se forem feitos 100 levantamentos, em 95 deles os resultados estariam dentro da margem de erro de dois pontos prevista. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-00584/2014.

adblock ativo