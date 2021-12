Dados enviados pelo Facebook ligam Eduardo Bolsonaro à contas falsas

Após informações enviadas pelo Facebook à CPMI das Fake News no Congresso, ficou evidenciado que uma das páginas utilizadas para realizar ataques virtuais e estimular o ódio contra supostos adversários do presidente Jair Bolsonaro foi criada a partir de um computador localizado na Câmara dos Deputados.

De acordo com a colunista Constança Rezende, a página chamada Bolsofeios está registrada com o número de um telefone utilizado pelo secretário parlamentar do deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), Eduardo Guimarães. As informações foram divulgadas a partir de um documento enviado à comissão depois de um requerimento feito pelo deputado Túlio Gadelha (PDT-PE), com base em denúncias da deputada Joice Hasselmann (PSL-SP).

O documento mostra que a conta bolso_feios foi feita no IP de um computador localizado dentro da Câmara. O email do registro da conta da página é "eduardo.gabinetesp@gmail.com"— endereço utilizado pela assessoria do presidente de forma oficial, como para atender demandas da imprensa, conforme confirmado pelo próprio gabinete à reportagem.

