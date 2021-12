CUT ocupa praça e frustra ato de repúdio contra o PT

Sem poder fazer uso de um minitrio alugado e dividindo espaço com aproximadamente 150 militantes petistas, cerca de 30 manifestantes contrários ao PT e ao governo Dilma Rousseff se reuniram ontem na Praça Brigadeiro Faria Rocha, no Rio Vermelho, nas proximidades do Hotel Pestana, onde o PT realizou a abertura do 5º congresso nacional do partido.

Cientes de que os movimentos anti-PT se reuniriam na praça por volta das 16h desta quinta, 11, sindicalistas da Central Única dos Trabalhadores (CUT) chegaram algumas horas antes ao local e ocuparam o espaço.

O clima ficou tenso quando os primeiros manifestantes antipetistas chegaram à praça e a Polícia Militar precisou fazer um cordão de isolamento entre os grupos para evitar que houvesse confronto. Houve troca de provocações e ofensas até o início da noite, mas a situação permaneceu controlada pela polícia na maior parte do tempo.

No meio da confusão inicial, um militante petista não identificado chegou a atingir com um soco um homem que estava trabalhando no congresso. Identificado como Sérgio Moreira, o agredido vestia uma camisa da empresa Casa do Verso, ligada a produção audiovisual. Ele precisou ser contido, enquanto o agressor foi retirado. Moreira prometeu prestar queixa policial em função do episódio.

Atraso e ciumeira

O coordenador nacional do Movimento Brasil Livre (MBL), Kim Kataguiri, de 19 anos, chegou à praça por volta das 18h e reclamou do fato de a PM ter ordenado a retirada do minitrio dos manifestantes da praça, o que não foi adotado em relação à CUT, que permaneceu com um pequeno carro de som no local.

"A CUT mentiu para a polícia, dizendo que tinha feito um acordo com a gente para a retirada do trio. Além disso, constitucionalmente, nenhuma manifestação agendada anteriormente pode ser frustrada por outra", afirmou Kataguiri, que embarcaria ainda ontem para São Paulo.

Ao chegar, Kataguiri foi saudado pela maior parte dos manifestantes e posou para fotos. Houve, porém, quem reclamasse da atenção dada ao coordenador do MBL. "Estamos aqui desde as 16h. A mídia está colocando esse menino lá em cima. Se ele é o líder, tem que ter atitude", reclamou o cirurgião dentista Henrique Ruscitti, antes de ser acalmado pela maioria.

O deputado federal José Carlos Aleluia (DEM), que declarou apoio ao movimento anti-PT, diz que a ação da CUT e aliados é "uma marcha para a Venezuela. Os meninos fizeram uma manifestação; eles, uma movimentação de tropas. O PT faz isso desafiando as instituições e a democracia brasileiras", disse Aleluia.

*Colaborou Davi Lemos

