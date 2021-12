CUT avalia convocar greve geral para dia 10 de maio

A Central Única dos Trabalhadores (CUT) anunciou a possibilidade de uma greve geral em todo o país no próximo dia 10 de maio, dois dias antes da votação da admissibilidade do processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. A decisão deve ser tomada neste domingo, 1º de maio, durante as comemorações pelo Dia Internacional dos Trabalhadores.

Em Salvador, a mobilização no dia 10 acontecerá no Farol da Barra, das 10h às 18h, com a participação de integrantes da Frente Brasil Popular e do Povo Sem Medo.

"Vamos defender a democracia, em favor do mandato da presidente Dilma e contra os avanços sobre os direitos dos trabalhadores", afirmou o presidente da CUT-BA, Cedro Silva. A central agrega 402 sindicatos, que representam cerca de 1,8 milhão de trabalhadores em todo o estado.

Silva classificou de "ponte para o inferno para os trabalhadores" o documento preparado pelo PMDB para um eventual governo de Michel Temer. O peemedebista pode assumir interinamente o poder ainda este mês, caso a presidente não consiga o voto de 41 dos 81 senadores no julgamento da admissibilidade do processo de impeachment.

"Eles ficaram assanhados com o impeachment e vão querer retirar dos trabalhadores uma série de conquistas feitas ao longo dos últimos anos", diz o sindicalista. A CUT considera que o processo contra Dilma é um "golpe".

