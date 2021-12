CunhaNaCadeia fica entre os assuntos mais falados nas redes sociais

Depois de Eduardo Cunha (PMDB-RJ), presidente da Câmara ser citado como destinatário de propina de US$ 5 milhões no esquema da Petrobras e anunciar seu rompimento com o governo, a hashtag #CunhaNaCadeia é uma das mais comentadas das redes sociais nesta sexta-feira, 17, e se manteve entre os assuntos mais falados no Twitter durante o pronunciamento do parlamentar, que falou sobre os projetos e trabalhos da Casa no primeiro semestre.

Mesmo depois do pronunciamento do presidente da Câmara, que foi ao ar às 20h25, a hashtag #CunhaNaCadeia se manteve no segundo lugar no trending topics mundial do Twitter e no primeiro lugar no Brasil. A maioria dos comentários eram críticas ao político, lembrando da denúncia de que ele teria recebido propina de US$ 5 milhões.

Alguns internautas afirmavam que os criadores da hashtag eram petistas. Outros registraram manifestações de panelaços durante a o pronunciamento de Cunha. Durante parte da noite, #CunhaNaCadeia chegou a ocupar o primeiro lugar.

