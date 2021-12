Cunha recua e inicia votação pelos deputados do Norte

O presidente da Câmara dos Deputados, deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ), voltou atrás na decisão anunciada na quarta-feira, 13, sobre a ordem de chamada de votação para o processo do impeachment da presidenta Dilma Rousseff.

Pressionado por aliados do goveno, Cunha recuou e anunciou nesta quinta-feira, 14, que a votação será alternada, começando por um estado do Norte. No final da tarde, Cunha enviou ofício ao Supremo Tribunal Federal para informar a mudança na regra da votação do impeachment.

De acordo com decisão lida em plenário pelo primeiro secretário da Câmara, deputado Beto Mansur (PRB-SP), a ordem de chamada para domingo, 17, será a seguinte: deputados de Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Amapá, Pará, Paraná, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Rondônia, Goiás, Distrito Federal, Acre, Tocantins, Mato Grosso, São Paulo, Maranhão, Ceará, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Piauí, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Sergipe e Alagoas.

A votação nos estados obedecerá a ordem alfabética. Na deicão anterior, Eduardo Cunha havia determinado que a votações começaria dos estados do Sul para os do Norte.

