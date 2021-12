Cunha faz exames no IML e afirma que prisão é um 'absurdo'

O ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha (PMDB-RJ) chegou ao IML de Curitiba por volta das 10h desta quinta-feira, 20. O peemedebista, que teve o mandato de deputado cassado, foi preso pela Polícia Federal na tarde de quarta-feira, 19, por ordem do juiz federal Sérgio Moro.

Eduardo Cunha entrou no IML escoltado por policiais federais e fez exames. O peemedebista disse 'bom dia' ao chegar no instituto. Ele também afirmou, segundo o site Uol, que está contrariado com a decisão de Moro: "Isso [me prender] é uma decisão absurda".

O ex-deputado passou a primeira noite preso na Superintendência da Polícia Federal, na capital paranaense.

Cunha foi capturado preventivamente perto do prédio dele, na Asa Sul, em Brasília. O magistrado acolheu os argumentos da força-tarefa da Procuradoria da República de que Cunha em liberdade representa um 'risco para a instrução do processo e para a ordem pública'.

adblock ativo