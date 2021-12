O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), foi hostilizado pelo público do Rock in Rio, na noite de domingo 20.

Cunha chegou a um camarote da Cidade do Rock no horário do show do Seal e, ao ser reconhecido, foi vaiado e xingado de "ladrão", além de ser alvo de copos de plástico jogados pela plateia que o avistou do gramado.

O vídeo foi filmado por um integrante do grupo que xingava o político, mas é cortado antes que algum objeto seja arremessado.

Roberta Pennafort | Estadão Conteúdo Cunha é hostilizado pelo público em camarote no Rock in Rio

