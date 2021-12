Cunha é agredido com sapatadas em aeroporto; confira o vídeo

O ex-deputado Eduardo Cunha foi hostilizado novamente no aeroporto na manhã desta quinta-feira, 13. Cunha desembarcou no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, quando foi agredido a sapatadas por uma senhora.



O ex-parlamentar aparece no vídeo conduzindo um carrinho com a sua bagagem, quando uma senhora o aborda com ofensas e logo em seguida retira os sapatos e joga contra ele.



Cunha comentou em uma rede social sobre o ocorrido:

O mesmo grupinho da semana passada, liderado pela mesma mulher, estavam ontem me esperando no aeroporto — DeputadoEduardoCunha (@DepEduardoCunha) 13 de outubro de 2016

Obvio que tiveram a informacao da minha chegada, em horario semelhante da semana passada — DeputadoEduardoCunha (@DepEduardoCunha) 13 de outubro de 2016

Continuo a dizer, pode vir me esperar, sera um prazer — DeputadoEduardoCunha (@DepEduardoCunha) 13 de outubro de 2016

E nao vao me constranger — DeputadoEduardoCunha (@DepEduardoCunha) 13 de outubro de 2016

Eduardo Cunha é hostilizado no aeroporto Santos Dumont. Uma senhora partiu pra cima do ex-deputado. Veja o momento da confusão: pic.twitter.com/LsiA7pXq4U — George Marques (@GeorgMarques) 13 de outubro de 2016

