Cunha define que votação começará pela região Sul

Em uma reunião, na terça-feira, 12, do colégio de líderes da Câmara dos Deputados, o presidente da Casa, Eduardo Cunha (PMDB), definiu que a chamada para votação do impeachment da presidente Dilma Rousseff será iniciada por parlamentares da região Sul e encerrada com as regiões Norte e Nordeste.

A decisão - que também definiu o início da votação no próximo domingo para 14h - desagradou parlamentares da base governista, que defendiam chamada por ordem alfabética.

Eles argumentam que esta seria uma forma de evitar a adesão de indecisos ao chamado "voto útil", uma vez que a ordem das regiões (Sul, Centro-oeste, Sudeste, Nordeste e Norte) favoreceria um início de votação com maior número de deputados pró-impeachment.

Com a estratégia de adoção do critério regional para a votação, iniciando por parlamentares oriundos de estados em que há maior percentual de adesão ao impeachment, Cunha estaria manobrando para buscar influenciar os que ainda não tivessem manifestado publicamente a intenção de voto sobre a questão.

Rito

Está definido que o início dos trabalhos na Câmara dos Deputados na sexta-feira será a partir das 8h55. O dia será todo dedicado à discussão da matéria. Das 9h ao meio-dia, estarão abertas as inscrições individuais de deputados que queiram falar em Plenário, com 25 minutos para a acusação e igual tempo para a defesa.

Na sequência, será destinada uma hora para cada partido se posicionar, da maior para a menor bancada. Até cinco deputados de cada partido falarão. Com tantas falas, estima-se que a sessão se estenda durante todo o dia, só terminando por volta da meia-noite.

Os trabalhos têm previsão de ser retomados às 11h do sábado. Os discursos serão dos deputados que se inscreveram na sexta-feira e cada parlamentar terá o tempo de até três minutos para falar na sessão.

No domingo, o dia "D" para definição do destino da presidente Dilma, a sessão está marcada para 14h, com discursos dos líderes para orientação das bancadas. A votação será iniciada em seguida. De acordo com o deputado Bruno Araújo, "há o entendimento de que cada deputado use o tempo de 10 segundos para votar".

Primeiro

O nome iniciado pela letra A e a eleição pelo Rio Grande do Sul formam a combinação perfeita para o deputado Afonso Hamm (PP-RS) viver, no próximo domingo, aqueles que poderão ser considerados os seus dez maiores segundos de fama, em 20 anos de carreira política.

Pelo rito definido nesta terça, o parlamentar será o primeiro a votar a respeito do impeachment, e já adiantou que dirá "sim" à continuidade do processo.

No terceiro mandato, o empresário rural de Bagé é, desde março do ano passado, um dos parlamentares investigados no Supremo Tribunal Federal (STF) por suspeitas de envolvimento no esquema de corrupção na Petrobras, revelado na operação Lava-Jato.

adblock ativo