Cristóvam Buarque critica tratamento especial a mensaleiros

SALVADOR - O senador Cristóvam Buarque (PDT-DF) classificou de "indecência" o tratamento diferenciado dado aos condenados do mensalão presos na Penitenciária da Papuda. "Só foi descoberto que não tem água quente na cadeia depois que alguns políticos foram presos. Até então ninguém se lembrava disso. Só se lembrou que a comida é ruim agora. O tratamento desigual vai ser prejudicial a essa pedagogia da percepção da desigualdade. Se você começa a ter salas especiais na cadeia, diferente de outras, esses (presos) que estão nas especiais não vão perceber as desigualdades do outro", disse o senador, nessa quarta, 4, logo depois de participar de sessão especial da Assembleia Legislativa da Bahia quando recebeu o título de "Cidadão Baiano", proposto pelo deputado estadual Euclides Fernandes (PDT).

Da mesma forma que defende a igualdade do serviço público para todo os brasileiros (é autor de projeto de lei para que os filhos de políticos estudem em escola pública) Cristóvam considera que "o tratamento deve ser absolutamente igual, sem diferenças" na cadeia. "Sou contra até a prisão diferenciada para quem tem título superior. Crime igual, cadeia igual". Os supostos privilégios que os mensaleiros estariam tendo mostra, para o senador, como as camadas mais altas da sociedade se acostumaram "a tolerar a desigualdade" pelo fato de não usar "os serviços dos pobres".

Cristóvam também fez duras críticas ao Congresso que, na sua visão, piorou ainda mais sua imagem ao não cassar os condenados pelo Supremo Tribunal Federal no caso do mensalão e cobrou explicações mais claras do seu colega de partido, o senador Zezé Perrella devido ao escândalo da apreensão pela Polícia Federal de um helicóptero de empresa da qual foi fundador, com 433 quilos de cocaína. "Veja, um senador do meu partido, tem um helicóptero. Eu já pergunto: como é que tem um helicóptero? Segundo: é preso carregando droga e as explicações até aqui, que o piloto fez da cabeça dele, não estão, ainda, satisfazendo".

