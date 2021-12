Cristovam Buarque: "A gente não pode deixar que seja golpe"

Engenheiro mecânico e doutor em Economia do Desenvolvimento pela Sorbonne (Paris), o senador Cristovam Buarque (PPS) diz que vai votar nesta quarta-feira, 11, a favor da adminissibilidade do impeachment. Apesar de não considerar a ação um golpe, ele afirma que faltam dois aspectos: a clareza de que houve crime de responsabilidade e saber explicar isso para a população. Em passagem por Salvador para participar de um seminário sobre "o novo ciclo desenvolvimentista da Bahia, do Nordeste e do Brasil", na Associação Comercial da Bahia, Buarque, que já foi governador do Distrito Federal (GO) e está no segundo mandato como senador, conversou com A TARDE e falou sobre um possível governo Temer, o afastamento do deputado federal Eduardo Cunha e criticou o PT e a esquerda que, segundo ele, fracassaram. "O que o PT está tentando explorar é transformar um cheiro de golpe em uma narrativa de golpe como eles chamam", acredita.

O senhor, que já foi filiado ao PT, também considera o impeachment um golpe, como defendem vários integrantes do partido?

CB - Não. O impeachment está previsto na Constituição. E, se for feito conforme está previsto, não é golpe. Não foi golpe com o (ex-presidente, Fernando) Collor. Então, não é golpe agora. Mas, para isso, é preciso seguir todos os trâmites. Até aqui, está tudo perfeito. Tudo que está na Constituição está sendo feito. O Supremo Tribunal Federal (STF) está supervisionando. A votação tem sido expressiva. O que falta, para alguns, inclusive para mim, são dois aspectos: clareza de que houve crime de responsabilidade e saber explicar ao povo esse crime. Se foi crime, mas o povo não entender, não vai ser bom. Não vai ser golpe, mas pode ficar com cheiro de golpe. A gente não pode deixar que seja golpe e nem que tenha cheiro de golpe. O que o PT está tentando explorar é transformar um cheiro de golpe em uma narrativa de golpe como eles chamam. Por isso, é preciso ter muita clareza de que foi crime de responsabilidade e passar essa mensagem para o povo".

O senhor acredita então que o Senado vai dar prosseguimento?

Prosseguimento vai. Eu próprio vou votar pelo prosseguimento. Eu não sei é se o Senado vai fazer o impeachment depois. Está todo mundo contando com isso como algo definitivo. Mas lembre que, agora, bastam 50% dos votos. Depois, dois terços. O PT, hoje, tem seguro 20 votos. Se chegar a 28, não passa o impeachment. E, dependendo de como for o governo Temer, eu não acho difícil o PT conseguir 28 votos. Tem muitos indecisos ainda, inclusive eu, que poderão chegar a conclusão que, primeiro, não foi crime de fato. Segundo, até foi crime, mas não sabe explicar ao povo. Terceiro, dizer caramba esse governo que está entrando vai destruir coisas fundamentais. Por exemplo, quando eu ouço falar que vão focar Bolsa Família para apenas 5% dos mais pobres eu me assusto porque isso pode criar uma tragédia nacional, para a Bolsa Família. O (vice-presidente, Michel) Temer já disse que não para. Quando a gente ver pessoas ligadas envolvidas na Lava Jato ocupando cargos de ministro, a gente fica assustado com o que vai acontecer. Então, vai ser sim dada continuidade ao processo, mas eu não tenho tanta certeza de que o impeachment chegará ao final. Eu quero lembrar que pessoalmente acho que nem deveria haver necessidade do Senado se pronunciar para a continuidade. Na minha posição, se a Câmara (dos Deputados) aprovou, o Senado julga. Eu sou contra o Senado fazer essa tal admissibilidade. Isso devia ser automático. Por isso, eu vou votar pela admissibilidade.

Num eventual governo Temer, o senhor acha que quais serão as perspectivas para a economia?

CB - Para a economia, eu acho que serão boas. Eu não sei se rápidas, sobretudo no que se refere ao desemprego porque uma das causas da crise econômica é a falta de credibilidade das instituições, do governo. É o medo do empresário investir. É preciso saber uma coisa que a esquerda que está aí, tradicional, e que o PT não entenderam. Na verdade, são duas coisas: é que a aritmética funciona na economia. Não se pode gastar mais do que se tem, senão dá problema. A esquerda tradicional, nostálgica como eu digo, ela não acredita em aritmética. Acha que pode se gastar quanto quiser. E a segunda é que hoje na economia a credibilidade é tão importante quanto ter o capital, quanto ter recursos naturais, quanto ter mão de obra competente. O fator de produção é a credibilidade. A mudança de governo vai trazer, pelo menos no começo, um alívio com credibilidade.

E como fica a governabilidade de Temer, caso a presidente seja afastada?

O Temer, pelo menos no começo, vai ter uma governabilidade pela maneira com que ele trata políticos, o Congresso porque é um homem experiente e porque, mesmo não tendo sido eleito diretamente que seria o ideal, por isso eu defendo antecipar as eleições, essa é minha proposta, em vez de impeachment, antecipar as eleições em outubro para presidente e vice-presidente [....] mas mesmo não sendo eleito diretamente, ele vai ter uma certa lua de mel com uma boa parcela da população, salvo com os mais intrinsecamente ligados ao partido dos trabalhadores e aos movimentos sociais. O resto da população vai dar uma trégua para ele.

Como é que o atual partido do senhor, o PPS, vai se comportar num eventual governo Temer?

O meu partido tem a posição que é responsável em parte pela substituição e que, por isso, tenha que participar e que ajudar. Eu, pessoalmente, acho que nós não deveríamos estar dentro do governo. Creio que deveríamos nos preparar para 2018 e, entrando no governo Temer, temo, desculpe o trocadilho, fique difícil sair e ter um caminho próprio. O que eu sempre critiquei no PDT, onde estive dez anos, eu me preocup o agora. Eu preferia que não estivéssemos dentro do governo.

Diante do quadro político que o país enfrenta, com parte das lideranças políticas sendo alvo da operação Lava Jato, o senhor acredita que estamos carentes de lideranças políticas confiáveis?

Estamos. Eu costumo a dizer que nós, veja que eu me incluo, não estamos à altura do momento histórico que o Brasil atravessa.

Porque?

Não estamos dando as respostas que o Brasil precisa. Prova é que a Câmara não se livrou do (Eduardo) Cunha antes do Judiciário tirá-lo. Isso é prova de uma fragilidade. Falta de estatura dos que estão na Câmara. Nós estamos abaixo do que o Brasil precisa como liderança. Agora, junte-se a isso um grau muito forte de corrupção, de interesses mesquinhos, de curto prazo. Junte-se a isso a falta de partidos consistentes, uma crise de ideologias no mundo inteiro. Junte-se a isso o fracasso do PT e das esquerdas ao redor do PT que fracassaram. Então, a resposta a sua pergunta fica clara. Não estamos à altura do momento.

Então, o senhor acha que o Cunha não deveria estar a frente daquela sessão que aprovou o prosseguimento do impeachment?

O Cunha não devia nunca ter sido presidente da Câmara. Foi um erro inclusive do PT. A gente esquece isso, mas o PT tentou negociar com ele para votar nele e não encaminhar o impeachment. Depois o PT cometeu o erro de, ao invés de apoiar um candidato de outro partido que seria o mineiro, preferiu lançar um candidato do próprio PT. E aí perdeu a eleição. O Cunha não deveria nem ter sido presidente, mas era o presidente naquele momento. O pedido de impeachment chegou vindo da sociedade, assinado por um ex-petista respeitado que é o Hélio Bicudo e ele encaminhou.

adblock ativo