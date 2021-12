Crise no Bahia provoca bate-boca entre MGF e políticos

A crise do Bahia extrapolou o campo esportivo e respingou na política, após a série de ataques que o presidente do clube, Marcelo Guimarães Filho, dirigiu, entre outros, ao governador Jaques Wagner, à primeira-dama Fátima Mendonça, à senadora Lídice da Mata (PSB) e ao deputado Nelson Pelegrino (PT). Todos pediram a renúncia de Guimarães Filho e a implantação de eleições diretas para presidente.

O dirigente tricolor, um suplente que assumiu o mandato de deputado federal pelo PMDB, disse, em entrevista à Rádio Excelsior no fim de semana, que, quando ocorreram as greves da polícia e de professores estaduais em 2012, ninguém se empenhou para que o governador renunciasse ao seu posto. Sobre a primeira-dama, ele disse uma frase enigmática: "Eu sei de suas andanças" (na última segunda-feira, Guimarães procurou amenizar alegando ter sido mal interpretado).

Como réplica, Wagner defendeu o direito de Fátima Mendonça "dar sua opinião" sobre o Bahia. Ponderou ainda que, se o clube tivesse "um serviço de atendimento ao torcedor", o presidente iria ver "que não há interesse político" no movimento. Disse ainda que, "se a diretoria tivesse bom senso, ela mesma teria iniciado o processo de democratização" do clube.

Resposta da torcida - A senadora Lídice da Mata não quis responder às críticas que o dirigente fez à sua gestão de prefeita de Salvador. "A resposta a ele é a torcida do Bahia que vai dar", limitou-se a reagir.

Já o deputado Pelegrino, a quem o dirigente esportivo dirigiu os ataques mais duros, lembrando o caso da morte do servidor Neylton da Silveira, na Secretaria Municipal da Saúde, respondeu no mesmo tom, por meio de sua assessoria de imprensa: "Se alguém precisa dar explicações, é o pai dele, Marcelo Guimarães, da Protector, empresa na qual trabalhavam os dois vigilantes acusados do assassinato". A Protector, da família Guimarães, lembra Pelegrino, levou Marcelo pai a ser investigado na Operação Navalha e preso na Operação Jaleco, ambas da Polícia Federal.

Pelegrino disse ainda que foi Guimarães Filho quem "politizou" a situação, "atacando os adversários políticos, mas poupou o prefeito ACM Neto, a quem apoiou no segundo turno" das eleições municipais de 2012. "O que os torcedores do Bahia esperam é que ele tenha a grandeza de renunciar e entregar o time à torcida", afirmou.

Geddel - Quem precisou se explicar também por causa da filiação do dirigente esportivo ao PMBD foi a principal liderança do partido no Estado, o ex-ministro Geddel Vieira Lima, pré-candidato peemedebista ao governo da Bahia em 2014.

Ele recebeu várias mensagens, pelo Twitter, de torcedores indignados com Guimarães Filho, ameaçando dar a "resposta" na próxima eleição de governador, sempre vinculando o dirigente ao partido.



Em resposta a um torcedor, Geddel disse que nunca apoiou a gestão do colega de partido no Bahia; a outro afirmou que não se deveria misturar o caso com a política.

Por fim reconheceu o "direito inalienável" de um torcedor de não querer votar mais no PMDB por causa de Guimarães Filho.

* Colaborou Paula Janay Alves

