Crise não deixa estado sair do “limite prudencial”

O governo baiano completou três quadrimestres com gastos de pessoal acima do limite prudencial, fixado pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Na apresentação, nesta quinta-feira, 13, das contas do segundo quadrimestre de 2016, na Comissão de Finanças, Orçamento, Fiscalização e Controle da Assembleia Legislativa Assembleia Legislativa, presidida pelo deputado Alex lima (PTN), o secretário da Fazenda, Manoel Vitório, informou que as despesas com os servidores públicos alcançaram em agosto 48,52% da Receita Corrente Líquida (total de impostos arrecadados e transferências federais menos a parcela da dívida que o estado paga à União).

O limite prudencial é de 46,17% e o limite máximo 48,60%. Ou seja, o estado está 0,8% de alcançar o limite máximo previsto na lei.

Quando um ente atinge o limite máximo da LRF, as transferências federais são automaticamente suspensas, não pode obter sequer financiamentos.

O próprio teto prudencial é um sinal amarelo para a administração ajustar as contas abaixo desse limite. Sob a faixa prudencial ficam suspensos reajustes salariais de servidores (salvo os aumentos determinados por contratos e pela Justiça), proibidos contratação de pessoal (exceto reposição de funcionários na saúde, na educação e na segurança), o pagamento de horas extras, entre outros.

Já quando se ultrapassa o limite máximo, a Lei de Responsabilidade Fiscal dá um prazo de oito meses para o estado cortar despesas para baixar drasticamente os gastos com pessoal. Num cenário de PIB negativo, como o atual, a lei prevê um prazo de mais oito meses para o estado ajustar as despesas da folha a menos do teto de 48,60% da Receita Corrente Líquida. E isso deve ser feito convivendo com a suspensão das transferências da União.

Déficit previdenciário

Vitório explicou que o teto prudencial foi ultrapassado por duas razões, “as limitações ao crescimento das receitas, e o déficit previdenciário, ou seja, o aporte feito pelo Tesouro Estadual para complementar o pagamento da folha de inativos, que deve ultrapassar os R$ 2 bilhões em 2016 e vem impactando fortemente as despesas de pessoal”.

Informou ainda que a Bahia deixou de receber nesse ano R$ 509,3 milhões do Fundo de Participação dos Estados (FPE), aprofundando as perdas com o fundo, que foram de R$ 1,05 bilhão entre 2013 e 2015.

O secretário citou ainda como fator que contribui para o aumento das despesas de pessoal o “crescimento vegetativo” da folha, ou seja, o aumento do total desembolsado com o funcionalismo por conta de ajustes de rotina previstos pela legislação, a exemplo dos anuênios, que preveem acréscimos anuais de 1% nos salários dos servidores. Mesmo sem reajuste linear como ocorreu este ano no estado, a folha aumenta.

Conforme o titular da Sefaz, “embora venha mantendo o equilíbrio fiscal e honrando seus compromissos, a Bahia não descarta a possibilidade de enfrentar problemas no final do ano com o pagamento do décimo terceiro salário dos servidores públicos”.

Manoel Vitório Lembrou que cada vez menos estados vêm conseguindo pagar os servidores sem atraso. A maioria já vem pagando até o dia 10 do mês seguinte, ou parcelando os salários.

Disseque na Bahia a maioria dos servidores já recebeu 50% do 13º no mês do aniversário. O próprio governador Rui Costa declarou que todos os esforços estão sendo feitos para o estado honrar o pagamento do 13º.

Endividamento

Por outro lado, Vitório disse que um índice importante de manutenção do equilíbrio das contas é o fato de que o estado, “a despeito da difícil situação econômica, melhorou o perfil de endividamento, aferido a partir da proporção entre a dívida consolidada líquida e a receita corrente líquida. Este indicador, que estava em 54% no primeiro quadrimestre, encerrado em abril, recuou até agosto, fechando o segundo quadrimestre em 52,8%”.

A LRF prevê que a dívida pode equivaler no máximo a 200% da receita. Nesse item a Bahia mantém sob controle a gestão dos compromissos futuros.

Manter a dívida sob controle é importante para garantir o acesso a novas operações de crédito, lembrou Vitório, ressaltando que a autorização do Tesouro Nacional para que a Bahia tenha acesso a novos financiamentos é pleito recorrente do governo. Graças a financiamentos já contratados, o estado mantém o ritmo de investimentos.

