Crise ameaça aumento de servidor e Rui nega verba para Nilo

A baixa arrecadação de impostos neste início de ano fez o governador Rui Costa (PT) colocar em xeque o aumento linear do servidor estadual em 2015. Ao ser indagado se o reajuste estava ameaçado, Rui fez uma pausa, respirou fundo e declarou: "Eu prefiro ter a reivindicação para o aumento do que ter a reclamação do atraso de salários".

A declaração foi feita na segunda-feira, 30, pouco antes de participar da solenidade de posse do conselheiro Marcos Presídio no Tribunal de Contas do Estado (TCM).

Conforme o governador, a crise econômica atingiu em cheio o setor público. Disse que estão ocorrendo reclamações sobre atraso do salário de servidores em vários estados. "Vou buscar manter a folha, mas isso pressupõe que todos os poderes, cada um faça sua parcela de contribuição. Tenho certeza de que todos vão colaborar. Vou chamar uma reunião o mais rápido possível com representantes de todos os poderes para colocar o quadro, que é preocupante e grave. Não tenho máquina de imprimir dinheiro.

O governo federal até tem a maquininha de imprimir, mas não faz para não gerar inflação. Preciso pagar com os recursos que arrecado e a arrecadação não está respondendo em função da crise econômica", declarou.

Suplementação

Rui afirmou ainda que, devido à falta de dinheiro, não vai suplementar verba para Assembleia Legislativa do estado, que deve votar nesta terça, 31, o aumento da verba de gabinete dos atuais R$ 78 mil para R$ 92 mil. "Não haverá suplementação. Estou num esforço grande para conseguir e tentar cumprir o orçamento desse ano", disse.

"Janeiro eu arrecadei a mesma coisa de janeiro do ano passado. Fevereiro arrecadei em valores nominais, menos que em 2014. E março, na melhor das hipóteses, vai empatar com o ano passado. Ou seja, avaliando o trimestre, arrecadei menos que o 1º trimestre de 2014. Se o orçamento de 2015 é maior que o de 2014 e estou arrecadando menos, não precisa ser nenhum matemático para saber que eu não sei nem se vou poder cumprir o orçamento dos poderes", declarou.

Cortar na carne

Segundo o governador, "o máximo que vou poder fazer este ano é cumprir o valor que está no orçamento. Ultrapassar em nenhuma hipótese".

Presente na mesma solenidade do TCE, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Marcelo Nilo (PDT), disse que terá que fazer "ajustes" para conceder o aumento da verba de gabinete, já que não haverá suplementação de verba do Executivo.

"Não tem problema, vou cortar na própria carne", disse. Nilo lembrou que o reajuste da verba de gabinete é a reposição da inflação dos últimos quatro anos que todas as Assembleia do país, segundo ele, concederam. A verba é usada para cada deputado pagar salários de 10 a 30 assessores.

Ele reagiu às críticas que a deputada Luiza Maia (PT) lhe fez devido ao reajuste. "Ela joga para a plateia. Critica e é a primeira a enviar o ofício para a presidência indicando os servidores do gabinete dela que vão receber os salários. Espero que esteja na sessão desta terça para votar, já que costuma faltar".

Já a Federação dos Trabalhadores Públicos da Bahia e a Associação dos Funcionários Públicos do Estado acham "impossível" que Rui não conceda reajuste este ano, pelo que vem negociando com os representantes do estado.

"Será impossível que o governador não repasse a inflação para a folha de pagamentos. Aumentou tudo. Até o Planserv precisa do reajuste", argumentou a presidente da Fetrab, Marinalva Nunes.

