Crise afeta repasse de recursos da União para a Bahia

Preocupado com a queda nas transferências correntes da União e com a suspensão de operações de crédito determinada pelo Tesouro Nacional, o governo da Bahia ainda precisa lidar com outro problema: a dependência de recursos do governo federal para grandes obras de infraestrutura no estado em um cenário de cortes frente à crise econômica.

"A capacidade para investir com recursos próprios é quase nula. E as operações de crédito estão suspensas, o Tesouro tem 'botado o pé'. Mas estamos conseguindo manter os empreendimentos em andamento" diz o secretário estadual da Fazenda, Manoel Vitório.

O caso mais problemático é o da Ferrovia Oeste-Leste (Fiol) - inteiramente financiada pelo governo federal e que deveria ficar pronta em 2015 - cujas obras estão quase paradas ou "em ritmo mais lento, por conta dos cortes no Orçamento", segundo a Valec, estatal responsável pelas obras.

De agosto a dezembro deste ano, estava prevista inicialmente a liberação de R$ 300 milhões, mas o repasse foi reajustado para R$ 190 milhões, segundo os deputados Ivana Bastos (PSD) e Eduardo Salles (PP), integrantes da Comissão da Fiol e do Porto Sul na Assembleia Legislativa da Bahia.

Eles estiveram há cerca de um mês em Brasília, para reunião com a Valec e o Ministério dos Transportes. Questionada sobre os números, a Valec afirmou, por meio de sua assessoria, que "não teve tempo hábil para ter acesso aos dados financeiros" até o fechamento desta edição. Atualmente, a previsão para a conclusão da Fiol é fevereiro de 2018, segundo a estatal.

Metrô e VLT

Menina dos olhos de Rui Costa, o metrô de Salvador ficará pronto dentro do cronograma, até o final de 2017, diz o governador. O metrô é encarado como um dos trunfos de Rui para tentar a reeleição em 2018. São R$ 2,2 bilhões previstos, dos quais R$ 1,2 bilhão direto da União e R$ 1 bilhão via financiamento pela Caixa Econômica Federal.



Até agora, de acordo com a Casa Civil, foram repassados R$ 245 milhões, o que representa cerca de 10% do valor total. Outra promessa que conta com previsão de recursos de Brasília é o VLT do Subúrbio de Salvador. O investimento calculado é de R$ 1,1 bilhão, dos quais R$ 552 milhões do governo federal, via PAC. Em março de 2014, ainda na Casa Civil, Rui disse que a licitação sairia no primeiro semestre daquele ano, o que não ocorreu. Recentemente, foi prometido o lançamento do edital do VLT para agosto de 2015, mas agora não há mais data prevista.

