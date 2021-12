Criada vara especializada em crime organizado

O governador Rui Costa sancionou na manhã desta quarta-feira, 23, durante a reunião do Pacto da Vida, fórum que reúne representantes do governo estadual, Judiciário e Ministério Público, a Lei de criação da Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organizações Criminosas.



A lei tem o objetivo de agilizar a tramitação de ações contra quadrilhas. A vara vai atuar com três juízes e deve começar a funcionar até o final desse ano.



O secretário de segurança Maurício Barbosa, disse que a nova Vara será instrumento importante no combate ao crime organizado. "Vamos ganhar em agilidade. Ao invés de trabalhar com dez juízes, vamos trabalhar com um numa central responsável por todo estado e que será especializado", disse.

