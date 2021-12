O site do Partido do Trabalhadores (PT) foi invadido nesta segunda-feira, 5. Ao entrar no link, o internauta encontra uma janela que informa que o site está "sob nova administração".

Os responsáveis se identificam como "Anarchy Ghost", que significa fantasma anarquista, em inglês.

Na página, o grupo colocou uma estrela listrada em preto e branco com o número "171" no meio. Mais em abaixo aparece a frase "PT Corrupto" diversas vezes, além de um vídeo que faz paródia da música "Caraca, moleque!" de Thiaguinho, pedindo a saída de Dilma do governo.

Da Redação Crackers invadem site do PT e publicam frases contra partido

Os crackers ainda comemoraram o resultado da manipulação em sua página no Facebook. "Site do PT HACKED! Caiu na pescaria hehehe" , escreveram.







Posted by Anarchy Ghost on Domingo, 4 de outubro de 2015

O secretário nacional de comunicação do PT, Alberto Cantalice, divulgou uma nota pela página do partido no Facebook na qual repudia o ataque e informou que o problema já está sendo resolvido e que "em até 24h todos os computadores conseguirão acessar normalmente o site"

