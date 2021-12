CQC testa conhecimento dos prefeituráveis de Salvador

Dos cinco candidatos, apenas Antonio Imbassahy (PSDB) não participou

O programa Custe o Que Custar (CQC), da Band, exibiu na noite de segunda-feira, 11, o quadro Quem quer ser prefeito? com os prefeituráveis de Salvador. Foram entrevistados os candidatos João Henrique (PMDB), Walter Pinheiro (PT), ACM Neto (DEM) e Hilton Coelho (Psol).

Limitado pelos impedimentos da legislação eleitoral, o repórter Danilo Gentili, conhecido como o Repórter Inexperiente, não aprofundou nas questões e acabou dando um "toque caricatural" à campanha.

Os candidatos responderam a perguntas simples a respeito da história, cotidiano e dados sobre a cidade, além de curiosidades tipicamente sulistas, como o significado de presentear o colar de Gandhi a alguém. Essa os entrevistados não souberam responder.

Os prefeituráveis também arriscaram um improviso com a música "O mais belo dos belos", de Caetano Veloso. No quadro, sobrou até brincadeiras para o lado do repórter.

De acordo com a direção do programa, O CQC planeja trazer mais quadros para o Nordeste, já que o Ibope da turma liderada por Marcelo Tas subiu dos 2,5 pontos do lançamento para cerca de 4, em média, nas últimas apresentações.

O formato é adaptado de patente da Eyeworks-Cuatro Cabezas, da Argentina, onde se chama Caiga Quien Caiga e faz sucesso há mais de 10 anos.

adblock ativo