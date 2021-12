CQC entrevista candidatos a prefeito de Salvador na Band

Walter Pinheiro (PT), ACM Neto (DEM), Hilton Coelho (Psol) e João Henrique (PMDB) foram entrevistados

O programa Custe o Que Custar - CQC, da Bandeirantes, canal 7 em Salvador, exibe nesta segunda-feira, um quadro com os candidatos a prefeito. Danilo Gentili, conhecido como o Repórter Inexperiente, gravou o novo quadro Quem quer ser prefeito?, com os candidatos à prefeitura da cidade. O programa vai ao ar às 21h45, na Band.

Na Bahia, foram enrevistados João Henrique (PMDB), Walter Pinheiro (PT), ACM Neto (DEM) e Hilton Coelho (Psol). Dos cinco candidatos, apenas Antonio Imbassahy (PSDB), não aceitou participar do programa.

Por causa de impedimentos da legislação eleitoral, as perguntas não foraçaram a barra dos prefeituráveis. Entre os assuntos abordados no programa, estão datas históricas e dados sobre a cidade, além de curiosidades tipicamente sulistas, como o significado de presentear o colar de Gandhi a alguém. Essa os entrevistados não souberam responder.

Os prefeituráveis arriscam, no programa desta noite, um improviso com a música O mais belo dos belos, de Caetano Veloso. No quadro, sobra até brincadeiras para o lado do repórter.

O CQC planeja, segundo a diereção do programa, trazer mais quadros para o Nordeste. O ibope da turma liderada por Marcelo Tas subiu dos 2,5 pontos do lançamento para cerca de 4, em média, nas últimas apresentações.

O formato é adaptado de patente da Eyeworks-Cuatro Cabezas, da Argentina, onde se chama Caiga Quien Caiga e faz sucesso há mais de 10 anos.



A equipe é formada, no estúdio, por Marcelo Tas, jornalista e diretor de arte de programas de TV, Rafinha Bastos, ator e jornalista, e Marco Luque, ator e artista plástico. Ainda no grupo os repórteres Rafael Cortez, Danilo Gentili, Felipe Andreoli, Oscar Filho, uma equipe que tem de jornalista a artista plástico.



adblock ativo