CPI vai apurar morte de jovens no Brasil

A senadora baiana Lídice da Mata (PSB) presidirá a comissão parlamentar de inquérito (CPI) instalada nesta quinta-feira, 6, no Senado Federal para investigar o assassinato de jovens no Brasil. Só na Bahia, estado que tem a maioria da população formada por afrodescendentes, a chance de um jovem negro ser assassinado é 3,5 vezes maior que a de um branco na mesma faixa etária, de acordo com pesquisa feita pela assessoria da senadora.

Embora o índice da Bahia esteja abaixo da média do Nordeste, é considerado alto e é maior que o de estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Piauí, Maranhão e Rio Grande do Norte, por exemplo. No Brasil, a Bahia ocupa a 11ª posição neste indesejável ranking.

Especialistas

Em entrevista à Rádio Senado Lídice disse que "a CPI irá primeiro ouvir todos os grandes pesquisadores e especialistas neste assunto da violência contra jovens no Brasil" para, depois isso, traçar um plano de trabalho nos território onde forem identificadas violências.

"Há uma pesquisa que detalha - por município - as maiores incidências da morte de jovens. Então vamos poder fazer um programa de trabalho para ouvir os familiares desses jovens para investigar em que circunstâncias ocorreram as mortes e falar com as autoridades locais para saber quais providências foram tomadas", afirmou.

"Queremos também saber em que condições se encontram as casas de atendimento, até para saber se o jovem, além de infrator, é vitima da violência, e vamos elencar casos de jovens, por exemplo, mortos por balas perdidas e investigar a origem dessa violência", argumentou Lídice.

A comissão será composta pelos seguintes senadores: Paulo Paim (PT-RS), Lindbergh Farias (PT-RJ), Roberto Rocha (PSB-MA), Ângela Portela (PT-RR), Telmário Mota (PDT-RR), Simone Tebet (PMDB-MS), Maria do Carmo Alves (DEM-SE) e Magno Malta (PR-ES). Os suplentes, são Humberto Costa (PT-PE), Fátima Bezerra (PT-RN) e Randolfe Rodrigues (PSOL-AP).

