Em reunião marcada para as 9h30, a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Pandemia toma o depoimento do auditor do Tribunal de Contas da União (TCU) Alexandre Figueiredo Costa Silva Marques. Ele é o autor de documento que minimiza o número de mortes por covid-19 no Brasil. Além de ter sido desmentido pelos auditores do TCU, o documento teria sido adulterado.

A convocação do auditor Alexandre Marques foi sugerida pelos senadores Humberto Costa (PT-PE) e Alessandro Vieira (Cidadania-SE). O parlamentar sergipano quer “esclarecer os detalhes da participação” do auditor na produção do documento falso, que chegou a ser citado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro como uma auditoria oficial do TCU. Em junho, o auditor foi afastado do cargo e uma sindicância interna do órgão apurou as circunstâncias em que o documento chegou até Bolsonaro.

Agência Senado CPI ouve auditor do TCU que produziu documento adulterado divulgado por Bolsonaro

adblock ativo