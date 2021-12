CPI da Petrobras: relatório da Kroll será discutido na terça

Vice-presidente da CPI da Petrobras, o deputado federal Antônio Imbassahy (PSDB) afirmou no domingo, 14, que o primeiro relatório da Kroll sobre desvios da petrolífera será discutido pela comissão nesta terça-feira, 16, em sessão secreta, e não descartou uma convocação do ex-presidente Lula.

A Kroll foi contratada inicialmente por R$ 1 milhão pela CPI para investigar e identificar dinheiro desviado da Petrobras que esteja em contas no exterior. Também nesta terça, será ouvido em oitiva o ex-presidente da Sete Brasil, João Carlos de Medeiros Ferraz.

A Kroll foi contratada antes pela Sete Brasil, empresa investigada pela CPI. A Sete Brasil tornou-se suspeita de envolvimento no esquema do petrolão após Pedro Barusco, ex-diretor da empresa e ex-gerente-executivo da Petrobras, afirmar que estaleiros contratados para construir sondas pagaram propina a funcionários da estatal e ao ex-tesoureiro do PT João Vaccari Neto.

Ao ser questionado sobre a possibilidade de Lula ser convocado, Imbassahy respondeu: "Todo cidadão brasileiro pode ser chamado". Na última semana, a comissão aprovou a convocação do presidente do Instituto Lula, Paulo Okamotto.

