CPI da Covid recebe dados telefônicos de ex-ministros de Bolsonaro

A Claro enviou à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid os dados telefônicos dos ex-ministros do governo Bolsonaro, Ernesto Araújo, das Relações Exteriores, e Eduardo Pazuello, o terceiro da Saúde desde o início da pandemia.

A operadora encaminhou ainda dados de outros seis investigados, entre eles servidores do Ministério da Saúde, como Mayra Pinheiro, secretário de Gestão do Trabalho conhecida como Capitã Cloroquina, Arnaldo Correia de Medeiros, secretário de Vigilância em Saúde; e Francieli Fantinato, coordenadora do Programa Nacional de Imunizações.

Além deles, foram enviados os dados de comunicações de Túlio Silveira, um dos representantes da Precisa Medicamentos, empresa que intermediou a importação da Covaxin, vacina indiana contra a Covid.

Para verificar informações que possam levar aos desvios de recursos destinados ao enfrentamento da pandemia, também foram enviados dados sigilosos do ex-secretário de Saúde do Amazonas, Marcellus Campelo, e de Francisco Ferreira Filho, ex-coordenador do Comitê de Crise do Amazonas.

Todo o material enviado pela Claro só poderá ser acessado pelos senadores da CPI.

Nesta sexta-feira (25), estão marcados os depoimentos do deputado Luís Miranda (DEM-DF), e do seu irmão Luís Ricardo Miranda, servidor do Ministério da Saúde, que revelou ter sido pressionado a agilizar a contratação da Covaxin.

O parlamentar, conhecido como youtuber e até então aliado de Bolsonaro, disse ter avisado o presidente da suspeita de irregularidade nos termos com a fabricante indiana. Segundo ele, Bolsonaro teria inclusive avisado que pediria à Polícia Federal a abertura de um inquérito para apurar o caso.

No Twitter, Miranda fez um desabafo e alegou que ele o irmão estão sendo "atacados" por tentar ajudar o governo e que denunciaram os "indícios de corrupção" no contrato do Ministério da Saúde. "Sempre te defendi e essa é a recompensa?", indagou o deputado no post.

