CPI da Covid pede informações sobre ações do governo para quilombolas na pandemia

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid aprovou nesta quarta-feira (23) um bloco com 57 requerimentos de convocações, pedidos de informações, quebras de sigilo entre outros. Na lista, está um que pede ao ministro da Cidadania, o baiano João Roma, que preste informações sobre as ações tomadas pelo Governo Federal para ajudar comunidade quilombolas em meio à pandemia de Covid-19.

O requerimento de n°888 é de autoria do senador Humberto Costa (PT-PE). O único que foi declinado era o que pedia a quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático de Thaís Amaral Moura, assessora especial da Secretaria de Governo da Presidência da República.

De acordo com uma pesquisa do Observatório Direitos Humanos Crise e Covid-19, ao menos nove estados não colocaram nos grupos prioritários de vacinação contra o novo coronavírus, os quilombolas, conforme determinado no Plano Nacional de Imunização. Em muitos lugares, os quilombolas sofrem com o difícil acesso, como na região amazônica, e com a falta de unidades de saúde de grande porte.

Segundo o Observatório da Covid-19, até maio deste ano ao menos 271 quilombolas já tinham morrido vítimas da doença, e mais de 5 mil tinham sido infectados, mas entidades alegam que estes dados são subnotificados.

