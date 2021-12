CPI da Covid ouve diretor do Instituto Butantan nesta quinta, 27

O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, será ouvido nesta quinta-feira, 27, pela CPI da Pandemia. O Butantan foi o primeiro centro a fornecer vacina anticovid à população brasileira. A vacina CoronaVac é resultado da associação do instituto com a fabricante chinesa de medicamentos Sinovac Biotech. O imunizante começou a ser aplicado no Brasil em 17 de janeiro deste ano, após muitas divergências entre o governo federal e o governo do estado de São Paulo, o primeiro a comprar a vacina.

O requerimento de convocação é assinado pelo senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE). “É necessária a oitiva do senhor Dimas Tadeu Covas para que esclareça todos os detalhes da atuação do Instituto Butantan desde o início da pandemia, especialmente com relação à produção de vacinas”, defende o senador.

O ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello foi amplamente questionado no primeiro dia de seu depoimento à CPI sobre falas do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) contrárias à aquisição da CoronaVac. Ao negar pressão presidencial contra a compra da vacina, Pazuello foi contestado por diversos senadores.

O senador Humberto Costa (PT-PE) apresentou uma gravação com o presidente Bolsonaro dizendo que havia dado ordens para que não houvesse compra da CoronaVac.

Professor titular de Medicina Clínica da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, Dimas Covas está à frente do Instituto Butantan desde 2017. Em junho de 2020, foi o responsável pelo acordo de colaboração firmado com a farmacêutica chinesa para o desenvolvimento clínico do imunizante anticovid.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou a aplicação da CoronaVac no Brasil com base em resultados dos testes e estudos clínicos que começaram em julho de 2020 em seis estados e no Distrito Federal.

