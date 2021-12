CPI da Covid-19 ouve ex-chefe do PNI nesta quinta

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid-19 ouve nesta quinta-feira, 8, enfermeira Francieli Fontana Fantinato, ex-chefe do PNI (Programa Nacional de Imunizações) do Ministério da Saúde (veja depoimento ao vivo no vídeo abaixo).

O objetivo do colegiado é pedir explicações acerca das eventuais dificuldades enfrentadas por Fantinato na definição de políticas de vacinação do Brasil. Além disso, os senadores buscam entender as diretrizes de imunização de gestantes definidas pela gestora.

Francieli Fantinato esteve no cargo desde outubro de 2019, mas pediu demissão na semana passada. Em entrevista à Folha, ela negou que tenha pedido demissão por pressão devido as investigações da CPI.

"Qualquer programa de vacinação no mundo, para ter sucesso, precisa de vacina e comunicação, e não tive nenhum dos dois", afirma. "Solicitei diversas vezes uma comunicação em relação às ações de vacinação e pouquíssimas vezes fui atendida", disse Franciele, justificando seu pedido de demissão.

O requerimento de convocação, apresentado pelo senador Otto Alencar (PSD-BA) mostra que Francieli editou nota técnica que recomendava aos estados a imunização de grávidas que tinham recebido a primeira dose da Oxford/Astrazeneca com qualquer vacina que estivesse disponível, "sem nenhuma comprovação de segurança ou eficiência disso em gestantes". Com isso, parte dos senadores quer entender se houve negligência.

Em junho, Francieli se tornou investigada pela CPI e teve o sigilo telefônico quebrado.

