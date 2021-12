CPI convoca Google, Twitter e Facebook por posts de Bolsonaro

Foi aprovada nesta quarta-feira, 23, pela CPI da Covid, a convocação de representantes do Google, Twitter e Facebook. O objetivo é questionar as empresas sobre o motivo de não tirarem do ar conteúdo considerado contrário às evidências científicas e às medidas sanitárias divulgado pelo presidente Jair Bolsonaro.

Pedidos de convocação foram anunciados pelo vice-presidente da comissão, senador Randolfe Rodrigues (Rede) na última sexta-feira, 18. “Por muito menos, o Twitter e o Facebook baniram o senhor Donald Trump”, reforçou o senador.

“O senhor presidente da República tem o direito de falar a besteira que quiser, ele só não tem direito de produzir o aumento desses números aqui, de cada vez mais disseminar notícias sem lastro na ciência que produzem o aumento desses números”, afirmou Randolfe na ocasião.

Em “live” transmitida na quinta-feira passada, 17, Bolsonaro afirmou, sem provas, que “todos que contraíram o vírus estão vacinados” e que a contaminação é mais eficaz do que a própria vacinação porque “pegou o vírus para valer”.

adblock ativo