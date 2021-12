CPI convoca empresários que prestaram serviços à campanha de Bolsonaro

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga fake news aprovou, nesta quarta-feira, 25, a convocação de empresas e pessoas que prestaram serviços para a campanha do presidente Jair Bolsonaro em 2018. Representantes das empresas WhatsApp no Brasil, Facebook, Twitter, Google e YouTube foram convocados.

As empresas que trabalharam durante a campanha eleitoral foram: Quickmobile, Croc Services, SMS Market e Yacows. A CPMI convocou ainda os responsáveis pelas empresas CA Ponte e Enviawhatsapp, segundo informações da Folha de São Paulo.

A assessora do Palácio do Planalto, Rebecca Félix da Silva Ribeiro Alves, também foi convocada. Ela trabalhou durante a campanha na casa do empresário Paulo Marinho, que à época apoiava Bolsonaro.

