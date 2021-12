Covaxin: Aziz diz ver "indícios fortes de prevaricação" de Bolsonaro

O testemundo do deputado federal Luís Miranda (DEM-DF) na última sexta-feira, 25, mudou o foco da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid-19 para a aquisição da vacina Covaxin e para o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (PP-PR). Segundo o relato do parlamentar, Barros teria sido citado pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) após a denúncia feita ao chefe de estado sobre supostas irregularidades na compra do imunizante.

>> CPI pode comunicar ao STF crime de prevaricação por parte de Bolsonaro

>> Randolfe Rodrigues encaminha à PGR na segunda-feira a notícia-crime contra Bolsonaro por prevaricação

Conforme Luís Miranda, ao ser avisado em merço sobre fraude na aquisição da vacina relatada por um servidor que teria sofrido pressões atípicas para liberar 45 milhões de dólares de maneira antecipada para uma empresa de fachada, Bolsonaro prometeu acionar o Diretor Geral da Polícia Federal, mas não o fez. A PF foi acionada pelo presidente na última semana.

A suposta omissão de Bolsonaro ao ter ciência das acusações de fraudes são para o presidente da CPI da Covid-19, senador Omar Aziz, "indícios de prevaricação no cargo".

"Só que agora, a CPI, que está na casa de cada brasileiro, bem diferente das outras CPIs, ela tem dado resultado do ponto de vista que a população está acordando e vendo que o governo é uma fachada. Acho que tem muitos indícios fortes de prevaricação no cargo [de presidente, se] comprovado esse relato feito pelo deputado Luis Miranda", disse Omar Aziz em entrevista ao UOL News nesta segunda-feira, 28.

Aziz acredita ser necessária uma investigação e criticou a postura do presidente. Na última semana ao ser confrontado sobre as denúncias de fraudes na aquisição da vacina, Bolsonaro se recusou a responder e por duas vezes atacou a imprensa.

"Eu acho que é o caso de investigar porque é grave. Por que investigar? Porque não houve uma defesa do presidente. Porque em vez de se defender, ele ataca terceiros. Ele não pode atacar a CPI porque não foi a CPI que acusou ele. Nós não acusamos o presidente de prevaricação...O problema não é o Ricardo Barros, não é o outro parlamentar. O problema agora foi o presidente que foi citado. Não é governo dele, não é o Onyx [Lorenzoni] que tem que dar entrevista. É o presidente que tem que falar sobre o assunto. É uma diferença muito grande", declarou o presidente da CPI.

Omar Aziz também desconfia da falta de reação do presidente em não se defender sobre as acusações. "São vários fatos relatados ali pelo deputado [Luis Miranda] que induz a crer que o presidente realmente prevaricou na função. E, por incrível que pareça, não se defenderam [das acusações]. A primeira coisa que ele [Bolsonaro] faz quando você ataca ou fala dele, ele vai para o Twitter e te desconstrói. Ele não deu uma palavra com relação ao Luis Miranda", afirmou.

