Costa e outros detidos pela Lava Jato usaram celular e comeram costela na prisão

O ex-diretor de abastecimento da Petrobras Paulo Roberto Costa disse, em depoimento ao Ministério Público, que ele e outros detidos pela Operação Lava Jato na carceragem da Polícia Federal em Curitiba usaram um aparelho celular para fazer ligações de dentro das celas.

Segundo o delator, o aparelho teria sido providenciado pelo doleiro Alberto Youssef, que ocupava uma cela com o advogado Carlos Costa, também preso na Lava Jato. O ex-diretor da Petrobras confessou ter utilizado o celular duas vezes para falar com a família.

De acordo com ele, o telefone não ficava o tempo todo na cela, mas era "entregue a Youssef e depois recolhido". Paulo Roberto Costa disse não saber quem entregava o aparelho, pois ele ficava em outra ala da carceragem.

De acordo com o ex-diretor, ainda de dentro da carceragem, Youssef também pagava com dinheiro em espécie por refeições pedidas por carcereiros para o grupo de detidos. "Certa vez foi entregue costela", consta no depoimento.

Costa afirma que um carcereiro identificado como "Benites" chegou a solicitar doações para um asilo. Após esse pedido, uma das filhas do delator teria feito então dois depósitos nos valores de R$ 1 mil e R$ 2 mil para uma conta bancária fornecida por Benites.

Outro filho do ex-diretor também teria entregado pacotes de fraldas geriátricas ao carcereiro.

adblock ativo