Cortes de cargos vão dar economia a Neto de R$ 600 mil/mês

A redução de 20% dos cargos comissionados na Prefeitura de Salvador, como anunciou o prefeito eleito ACM Neto (DEM), significa que serão eliminados de imediato cerca de 500 dos atuais 2.478 cargos. A medida vai representar uma economia, caso os cortes sejam lineares, da ordem de R$ 600 mil por mês, segundo informação da Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz).

Os cortes preocupam algumas categorias profissionais, como a de professores, que detém a maior parte desses cargos. O presidente da APLB-Sindicato, Rui Oliveira, declarou que o futuro prefeito "não é maluco de retirar o benefício do professorado". Neto tranquiliza os servidores: "Não serei irresponsável de prejudicar serviços como educação e saúde".

Comissionados - O decreto determinando o não-preenchimento dos cargos em comissão - chamados de "confiança" e muitas vezes efetivados por indicação política - será um dos primeiros atos administrativos do futuro prefeito, assim que assumir o Palácio Thomé de Souza, em 1º de janeiro. ACM Neto também fará a revisão de todos os contratos com empresas terceirizadas.

As funções comissionadas, que hoje respondem por uma folha mensal de R$ 3 milhões, estão concentradas, segundo a Sefaz, em duas importantes secretarias: Educação, que detém 1.186 desses cargos, aí incluídos os cerca de 500 diretores da rede municipal de ensino; e Saúde, com 265 cargos em comissão.

A remuneração desses cargos de confiança varia a depender da função do servidor: R$ 6 mil (assessor especial e diretor-geral), R$ 2.500 a R$ 2.800 (coordenador) e R$ 1.800 (assessor técnico).

Terceirizados - Outra providência do futuro prefeito para reduzir custos durante a sua administração será a revisão de todos os contratos mantidos pela atual gestão com a contratação de funcionários terceirizados. É nestes contratos que ACM Neto acredita que o município poderá, de fato, economizar dinheiro para investir na infraestrutura e na manutenção da cidade.

Estarão no foco de Neto os contratos vultosos firmados com grandes empresas. Juntas, elas consomem em média R$ 45 milhões por mês do orçamento municipal. Só as empresas responsáveis pela gestão e coleta do lixo respondem por 55% desse total. Dados da Secretaria da Fazenda mostram que este montante está distribuído em quatro rubricas específicas.

Uma delas é identificada como "Locação de Mão de Obra" e aponta o valor de R$ 6 milhões por mês, relativos a 4 mil terceirizados que prestam serviços de limpeza, como agentes de portaria e auxiliares de creche. As outras rubricas que têm relação com mão de obra são "Contratação por Tempo Determinado" (R$ 917 mil), "Outros Serviços de Terceiros de Pessoa Física" (R$ 605 mil) e "Outros Serviços de Terceiros de Pessoa Jurídica" (R$ 35 milhões).

Advertência - O presidente da APLB-Sindicato, Rui Oliveira, elogiou a decisão do novo prefeito em reduzir os gastos da máquina pública, mas alerta que os cargos em comissão dados a diretores e vice-diretores não poderão ser suprimidos. "Esses cargos vigoram desde o governo de Manoel Castro (PFL) e estão assegurados por lei", lembra o dirigente. "Ele (Neto) é pequeno mas não é maluco de retirar essa conquista", reage.

Oliveira espera que, com a sobra de receitas advindas das medidas de austeridade, o futuro prefeito invista mais na melhoria da educação de Salvador e amplie as conquistas obtidas pela categoria dos professores nos últimos anos. Ele informa que uma das reivindicações é a implantação do plano de saúde da categoria. Hoje, a prefeitura emprega 6 mil docentes, com salário médio de R$ 2,5 mil.

