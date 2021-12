Corte no orçamento de Salvador será de R$ 160 milhões

O prefeito ACM Neto (DEM) fará um contingenciamento de R$ 160 milhões nos recursos do Tesouro consignado no orçamento anual até que a reestruturação financeira na prefeitura de Salvador esteja concluída. O valor representa 25% dos R$ 637 milhões do orçamento, conforme já havia sido anunciado no início da semana, excluindo despesas nas áreas de saúde, educação, pessoal, Câmara Municipal e pagamento da dívida, segundo informou o secretário da Fazenda, Mauro Ricardo Costa, em coletiva de imprensa realizada na tarde desta terça-feira (8), na sede da secretaria, centro da cidade.

"Para preservamos essas áreas, tivemos que ser mais rígidos com as demais", conta o secretário. Mauro Ricardo explica que se a reestruturação fosse ampliada para todas as áreas o contingenciamento seria apenas de 9,15% e serviços essenciais poderiam ser afetados.

O secretário ressaltou ainda que o contingenciamento não se trata de uma necessidade emergencial, mas sim uma readaptação financeira da prefeitura. Segundo ele, a gestão de Salvador "estava sendo operada com receitas superestimadas".

Ainda de acordo com Mauro Ricardo, a prefeitura também irá contingenciar temporariamente todas as dotações vinculadas a convênios com o objetivo de evitar as chamadas despesas por expectativas. "Só vamos assumir compromisso após efetivamente contarmos os recursos no caixa da prefeitura", disse.

Dificuldade - O presidente da Associação Baiana dos Auditores Fiscais Municipais, Francisco Iglesias, diz que o valor do contingenciamento é alto e que a prefeitura terá dificuldades de cumprir a meta, já que tem saldo de R$ 300 milhões em restos a pagar.

Segundo Iglesias, o município precisa de medidas que possibilitem aumento da arrecadação. Caso contrário, o contingenciamento não terá o efeito desejado: "No atual cenário, a arrecadação não será suficiente para recuperar a cidade", afirmou.



* Com informações de João Pedro Pitombo.

