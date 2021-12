Corte no orçamento chega a R$ 160 milhões

A Prefeitura de Salvador vai começar o ano de 2013 com menos R$ 160 milhões em caixa. Este é o valor global do corte no orçamento municipal, o que representará uma redução linear de 25% no orçamento das secretarias.

Os setores de educação, saúde, pessoal, pagamento da dívida, além dos repasses para custeio da Câmara Municipal serão poupados do corte. A prefeitura ainda vai contingenciar R$ 142,8 milhões referentes a todas as dotações vinculadas a convênios com entes como o governo federal. "Nós não queremos que a prefeitura saia na frente, de forma aventureira, e comece a gastar o que não tem", justificou, ontem, o secretário municipal da Fazenda, Mauro Ricardo Costa, durante entrevista coletiva.

Cada secretário terá liberdade para definir, junto com o prefeito, quais serão as prioridades da pasta e o que vai cair na tesoura da Fazenda. Ontem, o prefeito ACM Neto antecipou que os cortes preveem a revisão dos contratos de locação de automóveis e com empresas de mão de obra terceirizada.

Dificuldade - Diante do cenário encontrado nas finanças da prefeitura, Costa antevê um ano de dificuldades para o município. "A situação é extremamente grave e difícil para a administração que assume. E olha que ainda não levantamos todo o passivo da gestão anterior", afirmou o secretário da Fazenda.

Até o momento, foram computados R$ 305 milhões de restos a pagar sem dinheiro em caixa para honrar a dívida - valor este que pode chegar a R$ 400 milhões caso sejam identificadas despesas em curso sem o devido empenho. Os gastos na rubrica Despesas de Exercícios Anteriores ainda estão sendo computados pela nova gestão.

O secretário justificou a suspensão temporária da quitação dos restos a pagar. Alegou que, se estes R$ 300 milhões também fossem contingenciados, a administração municipal não teria condições de dar conta dos serviços básicos da cidade.

"Não teria como pagar mais nada, não teria mais coleta de lixo, Guarda Municipal, qualquer prestação de serviço por parte da prefeitura", revelou Costa. Os exemplos, salientou o secretário, servem "para vocês verem a gravidade da situação municipal".

Descompasso - O orçamento de R$ 4,1 bilhões elaborado pela gestão anterior e aprovado pela Câmara Municipal foi classificado pelo novo secretário da Fazenda como irreal. Segundo ele, há um descompasso entre o previsto e a real capacidade de arrecadação e necessidade de gastos da prefeitura.

Exemplifica: a previsão de arrecadação do Imposto sobre Serviços (ISS), orçada em 785 milhões, está superestimada. O mesmo acontece com Imposto de Transmissão Inter-Vivos (Itiv), orçado em 212 milhões, e as verbas previstas no Fundo da Educação Básica (Fundeb), cuja previsão de repasse no orçamento foi de R$ 309,8 milhões.

"Se olharmos o histórico de transferências fundo a fundo, o que estava previsto no orçamento de 2013 era um ponto fora da curva. Não há explicação lógica para que houvesse uma estimativa tão acima da série histórica", afirma o secretário. "O que parece é que aumentaram a expectativa de receita para caber na despesa", destaca.

Entre as despesas que foram subestimadas, os gastos com limpeza urbana e coleta de lixo foram os que mais se destacaram, diz Mauro Ricardo Costa. A diferença entre o previsto e o que será efetivamente gasto chegou a R$ 30 milhões.

adblock ativo