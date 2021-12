Corte é necessário para arrumação da casa, diz secretário

O secretário estadual da Indústria, Comércio e Mineração (Sicm), James Correia, definiu como "ajuste necessário" o contingenciamento de 15% do orçamento de cada secretaria determinado pelo governador Jaques Wagner. O corte vai representar uma economia de R$ 250 milhões em 2013. "É como qualquer casa ou empresa: não pode gastar mais do que arrecada", comparou Correia.



A importância de reduzir os gastos com o custeio da máquina estadual já havia sido anunciada pelo governador, no mês passado, quando reuniu os 29 secretários para discutir a onda de manifestações no País e as medidas para atender as demandas.



Embora a área econômica do governo não tenha explicado os motivos que levaram à limitação das despesas de manutenção, desenvolvimento de projetos e atividades finalísticas, James Correia assinalou que "algumas das bondades" do governo federal, para estimular a economia, levaram a uma diminuição das receitas dos Estado.



"Houve impacto negativo na arrecadação do ICMS em função da redução da tarifa de energia elétrica, que representa 10% do total do imposto no Estado. Também a desoneração do IPI (Imposto sobre produto Importado) reduziu os repasses do FPE (Fundo de Participação dos estados)", informou o secretário.



Projetos - James Correia disse, no entanto, que os cortes não impactarão os projetos e licitações em curso, explicando que eles, pela própria natureza, já sofrem naturalmente algum atraso. "Na minha secretaria não haverá impacto, até porque já promovemos um corte de 20% , portanto superior à meta, em gastos com viagens, diárias, combustíveis".

O secretário assegurou, ainda, que todos os recursos para investimentos estão assegurados em convênios firmados há dois, três anos. Citou as obras de abastecimento de água e esgotamento sanitário executadas pela Embasa com financiamento do Banco Mundial.



De Buenos Aires, onde participa de uma série de eventos promovidos pela Embaixada do Brasil e a Aerolíneas Argentinas, o secretário de Turismo, Domingos Leonelli, informou que já solicitou ao pessoal técnico da Bahiatursa uma proposta de cortes na secretaria.



O decreto deu prazo até segunda-feira, 5 de agosto, para que os secretários encaminhem à Secretaria do Planejamento a indicação das ações a serem contingenciadas e os respectivos valores



Leonelli disse que apoia a medida baixada pelo governador, mas adiantou que a Setur já está com as contas "bem enxutas" e que conseguiu reduzir em R$ 10 milhões, de 2010 a 2011, as despesas de custeio do órgão.



Para atender ao contingenciamento, Leonelli disse que terá de diminuir os apoios da secretaria a eventos para atrair fluxo de turistas, e cortar despesas, como veículos, diárias e passagens aéreas.



A Setur também terá de fazer adequações, explicou ele, para montar as estruturas que permitirão executar projetos previstos no Prodetur (Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo. São R$ 170 milhões financiados pelo BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) para os segmentos náutico e cultural na zona turística da Baía de Todos-os-Santos.

